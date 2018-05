Ayuntamiento de Barcelona pide calma y no prejuzgar al violador de la Verneda

Barcelona, 3 may (EFE).- El comisionado de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Amadeu Recasens, ha asegurado, tras la liberación del conocido como 'el violador de la Verneda', que la ciudadanía tiene derecho a vigilar para que no se repitan este tipo de hechos, pero ha llamado también a la calma y a "no prejuzgar".

Recasens ha señalado que la puesta en libertad de Gregorio Cano Beltri, tras cumplir 20 años de cárcel por 17 violaciones consumadas y 40 tentativas de violación, es "un tema judicial" y, por lo tanto, se deben "respetar los tiempos de prisión y las decisiones del poder judicial, y tomar las medidas oportunas para que no vuelva a pasar".

"En este sentido, ni me preocupa ni me deja de preocupar", ha resaltado el comisionado de seguridad de Barcelona, para añadir después que "sencillamente habrá que tomar las medidas judiciales y policiales pertinentes, sin que por ello tengamos que presuponer que vaya a pasar ninguna actuación".

Recasens ha recordado que "la cárcel tiene una función teórica de rehabilitación y, por lo tanto, cuando termina el tiempo de presencia en la cárcel las personas tienen el derecho a salir".

"Esta persona ha cumplido una pena, ahora está en la calle y hay que ver, a partir de ahora, cómo se gestiona que esté en la calle, pero sin prejuzgar ni darle más vueltas", ha resaltado Recasens.