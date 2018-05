El PSOE sostiene que la política de vivienda de ZEC "beneficia al capitalismo inmobiliario"

3/05/2018 - 13:57

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Pérez Anadón, ha asegurado que la actual política de vivienda del equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) "beneficia radicalmente al capitalismo inmobiliario".

ZARAGOZA, 3 (EUROPA PRESS)

Carlos Pérez Anadón ha explicado que entre las formas de distribución de la renta el urbanismo es una herramienta "fundamental" porque incide de forma más "clara y clave" en el mercado.

No obstante, ha observado que la política de ZEC es "la más perjudicial del siglo XXI para la gente joven, la clase trabajadora y los ciudadanos de edad avanzada y con movilidad reducida y, a su vez, ha sido la más beneficiosas para los propietario de suelo, promotores de vivienda alta y de medio 'standing' y para los ciudadanos sin problema de acceso a la vivienda".

En rueda de prensa, Pérez Anadón ha explicado que "son afirmaciones duras que trascienden a la crítica política para enmarcarse en un mandato que pasará a la historia en sector de la vivienda por ser un fracaso absoluto", ha vaticinado.

Desde el grupo municipal del PSOE han argumentado que frente al 80% de licencias de VPA que se otorgaron en Zaragoza en los años más duros de la crisis económica, ZEC sólo ha autorizado un 4% de VPA entre 2016 y 2017.

El portavoz haa criticado también que ZEC use "masivamente" el parque de suelo público para la construcción de viviendas de alquiler. "El suelo debe ser gratis y con lo que cuesta el metro de construcción se pueden hacer 2.500 viviendas a un precio de alquiler de 260-360 euros", ha calculado.

ALEGRA TU VIVIENDA

Sobre el programa de captación de vivienda 'Alegra tu vivienda', Pérez Anadón ha indicado que frente a las 1.300 viviendas teóricas no hay más de 371. Al respecto, la concejal socialista, Lola Campos, ha subrayado que es un "fracaso absoluto" porque las últimas cifras han puesto de manifiesto que de los 350 pisos anuales de captación de promedio, después de dos años hay 371. "Han logrado menos del 20 por ciento de lo planteado. Además, se presupuestan 3 millones de euros en los dos años anteriores y en 2018 hay 150.000 euros", ha comprobado Campos.

Por su parte, Carlos Pérez Anadón ha incidido en que "hay que adecuar el precio para ir al mercado de alquiler", pero con precio medio de 300 euros del programa 'Alegra tu vivienda' "no habrá quien ceda al parque municipal sus viviendas porque la inexistencia de política de vivienda de ZEC ha hecho que se agote en Zaragoza el mercado del alquiler".

Ha contrapuesto las 1.800 viviendas que generó el PSOE con las 80 viviendas de los pisos tutelados del barrio de Las Fuentes, y ha apostillado que "no se puede aceptar que esa sea la única promoción de vivienda pública de este mandato.

Sobre rehabilitación, el portavoz socialista ha dicho que es "fundamental ser más audaces" porque la mitad del parque de viviendas es de los años 60 y 70 y tienen en común que son antiguas, prácticamente imposibles de usar por personas con movilidad reducida y las utilizan gente de edad avanzada.

"Son personas vivas, presas en sus casas, y si no es por la solidaridad de sus vecinos o la intervención de las familias no podrían pisar la calle y no precisamente para actividades de ocio", ha lamentado.

MÍNIMA GESTIÓN

"La administración no puede permanecer impasible porque además tienen pensiones exiguas y hay que ser comprensible para adecuar lo estético y patrimonial a realidad flagrante", ha apremiado Pérez Anadón.

Tras esta exposición, ha pedido una línea específica de ayudas para la instalación de ascensores y acometer las reformas urbanísticas necesarias y si es necesario "quitar vía pública para habilitar un ascensor y llenar de alegría a los que no pueden bajar de sus pisos".

Su impresión es que ZEC ha realizado una mínima gestión de viviendas sociales para situaciones de emergencias con solo 80 pisos en Las Fuentes; no hay promoción pública de vivienda para trabajadores a precios asequibles, y exixte abandono del mercado de alquiler al no incidir en políticas para bajar precios, ha resumido.

Esta política genera una subida del alquiler, con una media de 600 euros mensuales, al aumentar un 14 por ciento en el último año, y los precios de las viviendas libres solo son asequibles para economías desahogadas, ha precisado Carlos Pérez Anadón.

En este contexto ha citado las promociones en marcha que contemplan 51 viviendas en Aragonia; 216 en la futura torre La Almozara; 162 en San Lázaro; 60 en la calle Marqués de la Cadena y otras 60 en la calle Condes de Aragón. "Ninguna será de acceso a las personas a las que dedicamos la rueda de prensa y los propietarios de los suelos son los mismos que hace 50 años".

Lola Campos ha subrayado que "nunca con tanto se ha hecho tan poco" y ha argumentado que se ha triplicado el presupuesto en vivienda y que desde el punto de vista social "no se ha hecho ni asistencialismo".