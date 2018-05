Badia afirma que las tarifas de Barcelona Energia fomentarán el autoconsumo y la progresividad

3/05/2018 - 14:07

Janet Sanz achaca al PP el "lazo legal" que no permite un cambio de modelo energético

El vicepresidente de Medio Ambiente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y concejal de Presidencia, Agua y Energía del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia, ha explicado que la comercializadora pública de energía de la capital catalana, Barcelona Energia, tendrá tarifas para ayuntamientos y ciudadanía que promocionarán el autoconsumo y la progresividad.

En su intervención en la jornada 'Comercialización pública de energía: experiencias municipales e implicación ciudadana', Badia ha señalado que Barcelona Energia, que empezará a operar este mes de julio, tendrá tarifas adaptadas para productores y en distintos tramos, por lo que serán tarifas progresivas y de sensibilidad ambiental.

En este sentido, ha indicado que se trabaja en tres tarifas: una fija, en la que se quieren introducir tramos --progresividad-- y el 'por cápita' --para evitar costes fijos muy elevados--; solar, y otra variable --hora a hora según precio del mercado--, y también ha dicho que se estudia un paquete social, así como dar "respuesta efectiva" a la pobreza energética a través de los Servicios Sociales.

En un principio, Barcelona Energia gestionará la electricidad para el Ayuntamiento, aunque a finales de 2018 prevé abrirse a particulares: "Los ciudadanos serán productores y protagonistas y decidirán sobre los excedentes", y el concejal ha detallado que el 1 de julio se harán 1.000 contratos a la comercializadora, los que tiene el Ayuntamiento con los equipamientos, lo que supondría un ahorro de medio millón de euros.

Badia ha recordado que las "normativas liberales" hacen que la administración se quede limitada al 20% del volumen de negocio, por lo que en un principio sólo 20.000 vecinos de la ciudad podrán acceder al suministro público, para lo que se abrirá un registro y el consistorio dará servicio según orden de petición.

"No hay razón para que, en España, en el siglo XXI, haya un 10% de la población excluida de estos servicios", por lo que ha apostado por empezar a entender la energía como un bien común y un servicio básico que permita también acoger a las personas que generen energía renovable.

FALTA DE REFORMAS

La teniente de alcalde de Urbanismo, Movilidad y Ecología de Barcelona, Janet Sanz, ha criticado este jueves al Gobierno central del PP por no impulsar reformas en el modelo energético actual: "Tiene el apoyo político suficiente para no hacer reformas y mantener el lazo legal que no permite el cambio de modelo".

En la inauguración de la jornada, Sanz ha asegurado que los ayuntamientos deben ser alternativa al "mercadeo de derechos básicos y al partido petrolero del PP, que sigue legislando".

La concejal ha asegurado que, muchas veces, las normativas y leyes "juegan en contra" de las nuevas políticas que luchan contra el cambio climático, como la apuesta por las energías renovables y el autoabastecimiento, por lo que ha pedido a los consistorios trabajar de forma ambiciosa.

"La distribución es la batalla pendiente en esta estrategia global de cambio de modelo hacia energías renovables y de proximidad", ha señalado Sanz, que ha pedido implicar a la ciudadanía en esta transformación como condición indispensable para avanzar hacia un modelo común que sobrepase competencias y límites municipales.