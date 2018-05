El logroñés Patxi Freytez regresa al Bretón con la "imprescindible" 'Las bicicletas son para el verano'

3/05/2018 - 14:06

El actor logroñés Patxi Freytez regresa este sábado, en una única función a las 20,30 horas, al Teatro Bretón de la capital riojana con 'Las bicicletas son para el verano', la obra de Fernando Fernán Gómez que, para el intérprete, es una obra "imprescindible", especialmente para los jóvenes, porque "es un fresco extraordinario de un pasado que no se debe olvidar".

LOGROÑO, 3 (EUROPA PRESS)

En un texto con el que Fernán Gómez "se limitó a contar lo que veía, sin buenos ni malos", Freytez ha volcado "una intensa emoción" que se traspasa del escenario a las butacas. "Los más mayores, quien más quien menos, vivió si no la guerra, sí la posguerra, y reconocen momentos y personas", ha asegurado.

Como anécdota, ha contado cómo, a una de las funciones que la compañía realizó en Madrid, asistió la actriz Gemma Cuervo, "que se quedó literalmente pegada a la butaca, sin poder levantarse hasta un buen rato después de finalizar la representación".

Pero más allá, Freytez se ha mostrado "alucinado" porque "también venían a vernos muchos estudiantes de instituto, de ESO y Bachiller, y se quedaban también profundamente emocionados por la función, el mensaje les llegaba".

Un mensaje de una familia "de clase media-baja, una familia de pequeños héroes, con unas ilusiones muy sencillas, una bicicleta o ser artista, que, con el inicio de la guerra, quedan aparcadas, y se van desmoronando poco a poco".

"Pero la obra muestra como, pese a todo, se agarran a lo único que les va quedando a que habrá otro verano", ha explicado el actor, que se ha mostrado especialmente emocionado en lo personal al volver al Teatro Bretón.

"Por una doble razón -ha subrayado-: porque este 'Don Luis' es el personaje de mi vida, me ha hecho sentir muy feliz; y porque cada vez me queda menos familia en Logroño, mi madre se fue en diciembre, allá dónde esté me estará viendo seguro".

Freytez ha destacado la "excepcional versión" que ha hecho César Oliva de la obra original, "que dura casi tres horas, y en la que hay muchos personajes". "Aquí venimos con 10 actores, lo que es una machada, y con una versión de hora y tres cuartos, con un trabajo extraordinario, con emoción desde el minuto 1 hasta el final", ha asegurado.

Y ha querido igualmente destacar el trabajo de los actores, "muchos de ellos muy jóvenes, con un talento enorme", con nombres como, por ejemplo, Alvaro Fontalba, 'Luisito', "al que ahora la gente conoce de Cuerpo de élite' y que está espléndido" o Rocío Muñoz-Cobo, "nuestra tercera 'Doña Dolores', no sé qué pasa, cada actriz que ha hecho este papel nos la han quitado".

El actor, por último, ha reseñado también el trabajo de Fernando Fernán Gómez, "que era una persona con un talento enorme y una mala leche equiparable", del que ha lamentado que "se le esté recordando solamente por esto último" y para el que ha apuntado que "es un autor al que deberíamos reivindicar y revisitar muy a menudo".