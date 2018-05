Ruiz-Huerta dice que Garrido no le gustaría como presidente porque "es un reconocido machista"

3/05/2018 - 14:16

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha señalado este jueves que el presidente en funciones, Ángel Garrido, no le gustaría como dirigente madrileño, tras la salida de Cifuentes por su "incompetencia" en la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de Gobierno y porque "es un reconocido machista".

Así lo ha expresado Ruiz-Huerta en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, al ser cuestionada sobre la posibilidad de que Garrido sea el candidato del PP para ser investido como presidente del Gobierno en sustitución de la ex dirigente madrileña.

"Parece que es el que suena más. A mí Garrido no me gusta, vamos a mí no me gusta nadie del PP, pero el señor Garrido no me gusta como presidente de la Comunidad, queda un año queda mucho tiempo y es una cuarta parte de la legislatura y el señor Garrido ha demostrado una absoluta incompetencia al frente de la Consejería de Justicia", ha criticado Ruiz-Huerta.

De hecho, ha señalado que él ha tenido "como reto fundamental en estos años" poner en funcionamiento el papel cero en la administración de Justicia en la administración digital, que, a su parecer, "ha sido un absoluto fracaso", porque los juzgados "estuvieron colapsados durante meses, sin funcionar, y ni si quiera se pasó por los mismos para ver en el estado en el que estaban".

"Creo que su gestión ha sido penosa, además de ser un reconocido y reputado machista, porque recuerdo las lindezas que me dedicó justo hace un año en la moción de censura en la intervención que tuvo en el Pleno. Máxime en un momento como el movimiento feminista que está cobrando importancia, no se puede consentir tener a un machista como el señor Garrido al frente de la Comunidad es un verdadero problema y que a las mujeres feministas nos va a tener en contra", ha sostenido Ruiz-Huerta.

Aun así, la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, convocará en los próximos dos días a los portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara regional para comenzar la ronda de contactos el lunes y el martes para elegir al candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid hasta las elecciones autonómicas de 2019.

Ruiz-Huerta ha asegurado que no han recibido por el momento "ninguna llamada para concertar una reunión el lunes" y que, "sea quien sea la persona" que vayan a proponer no apoyarán a ningún candidato del PP porque "cada vez está más claro que todos los integrantes del PP son integrantes de una organización de una estructura corrupta que sólo está en las instituciones desde hace 22 años para instrumentalizar lo público".

Al igual que los socialistas, ha instado a que se reanuden los plenos a pesar de que haya un presidente en funciones y no un presidente interino, al tiempo que ha criticado que la suspensión del Pleno pasado se debió a "una excusa falsa" para evitar PP que Cifuentes tuviera que aparecer en por la Cámara de Vallecas.

"Nosotros hemos llevado esto a los tribunales - la suspensión del Pleno_y estamos elaborando una querella y un recurso de amparo porque consideramos que no hay razón de ser de paralizar la sesión parlamentaria por el mero hecho de que haya habido una dimisión. Vamos a exigir que se lleve a cabo con normalidad porque no hay ninguna razón más allá de los intereses privados del PP para interferir en la actividad ordinaria de la Asamblea de Madrid", ha criticado.

"TOMAR CON CAUTELA" LAS ENCUESTAS

La portavoz de la formación morada ha aseverado que los datos de las encuestas que reflejan un descenso de apoyo a Podemos "hay que tomarlos con cautela", pero que tienen "el reto de ganar" las próximas elecciones porque el PP "está más desgastado que nunca".

Al mismo tiempo ha animado al partido morado a empujar todos juntos en la misma dirección, para que los votantes no penalicen los "desacuerdos que hay en la izquierda". "Creo que esto es simplemente una llamada de atención que no podemos desaprovechar por responsabilidad política", ha añadido.