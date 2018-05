Tribunales.- El jurado declara culpable de asesinato al acusado de matar a un varón en la Plaza Nueva en 2016

3/05/2018 - 14:17

Un jurado popular ha declarado este jueves "por unanimidad" de sus miembros culpable de asesinato a M.C., el varón acusado de matar a un hombre identificado como A.V. en la Plaza Nueva de Sevilla el 19 de de septiembre de 2016 de manera "sorpresiva e inesperada para asegurar su muerte", cuando la víctima, que "no tuvo oportunidad de repeler la agresión", se encontraba tumbado descansado en un banco de la céntrica plaza de la capital andaluza.

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

Así lo ha hecho público el jurado popular, conformado por seis mujeres y tres hombres, tras dar lectura este jueves a su veredicto en la Audiencia Provincial de Sevilla. Tras conocerse la decisión del jurado, que ha considerado probado que el acusado sufría en el momento de los hechos una esquizofrenia paranoide o trastorno disocial que disminuía "levemente" su capacidad de entender y voluntad, el representante del Ministerio Fiscal, teniendo en cuenta esta circunstancia modificativa, ha rebajado de 18 a 16 años su petición de cárcel para el acusado como autor de un delito de asesinato.

Por su parte, el abogado defensor ha señalado que solicita para su representado, quien en su declaración en el juicio dijo no recordar nada por su alta medicación, la pena mínima contemplada en el Código Penal para este tipo de delito, 15 años, o, en todo caso, lo pedido por el Ministerio Público.

El jurado, según su veredicto, ha considerado probado por unanimidad que el día 19 de septiembre, sobre las 22.00 horas, el acusado se encontraba en la Plaza Nueva, donde coincidió con la víctima, que estaba acompañado por dos amigos. Todos ellos eran conocidos por haber acudido con regularidad a los servicios sociales de la comunidad, así como a un centro de acogida.

El acusado, tras una "fuerte" discusión con la víctima y tras abandonar el lugar, determinado a acabar con la vida de la víctima, al que culpaba tanto por ciertos comentarios como por la pelea anterior, se dirigió a su domicilio y con la intención de asegurar su muerte y evitar cualquier tipo de riesgo para su persona cogió un cuchillo de grandes dimensiones de la cocina. La víctima permanecía en la céntrica plaza de Sevilla, donde tomó un tranquilizante para relajarse, echándose a descansar en uno de los bancos de la plaza.

Media hora después el acusado volvió a la Plaza Nueva, donde se encontraba la víctima tumbado en un banco para descansar y tras haber tomado un tranquilizante para relajarse. Entonces, el acusado se abalanzó clavándole repetidamente el cuchillo en el abdomen y en la zona axilar izquierda, sin que éste tuviera oportunidad alguna de repeler la agresión y causándole la muerte.

El acusado, según considera probado el jurado, trató de huir del lugar tras estos hechos, abandonando la plaza a la carrera. Sin embargo, fue perseguido por testigos de la agresión que consiguieron darle alcance en las proximidades del lugar y retenerlo hasta la llegada de la Policía. El acusado en la huida trató de deshacerse del cuchillo que posteriormente fue recuperado por los agentes.

El fallecido, que no estaba casado y no tenía hijos, presentaba cuatro heridas inciso punzantes, tres en región axilar izquierda y una en el abdomen, siendo todas las heridas vitales pues afectaban a órganos esenciales para la vida. El varón murió por la herida en la zona abdominal, que afectó a la aorta y causó gran hemorragia interna y externa, dando lugar a una hipovolemia aguda.

El jurado, de otro lado, se ha mostrado no favorable a la petición de indulto parcial o total para el condenado. Igualmente, la portavoz del jurado ha explicado que para probar los hechos han tenido en cuenta, entre otros elementos, las declaraciones de los testigos presenciales de los hechos, las periciales de la Policía Nacional sobre el AND y la autopsia realizada a la víctima, quien, según han resaltado, "no llegó a defenderse ni a tocar al acusado".