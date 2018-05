Oposición critica los incumplimientos de la Junta del informe de la Cámara de Cuentas y PP le insta a reunirse con Díaz

3/05/2018 - 14:22

El presidente de la Cámara de Cuentas propone un mecanismo "automático" que exija a instituciones presentar qué recomendaciones se adoptan

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

Los partidos de la oposición en el Parlamento andaluz han criticado los incumplimientos de la Junta sobre las recomendaciones contempladas en el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía de fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2016, sobre lo que el PP ha instado al presidente de la Cámara, Antonio M. López, a reunirse con la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

López ha presentado en comisión de Hacienda en el Parlamento andaluz tanto la Memoria de Actividades de la Cámara de Cuentas, referida al ejercicio 2017, y Plan de Actuaciones para 2018, como el Informe Anual de la Cámara de Cuentas relativo a la Fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2016.

El presidente del ente fiscalizador ha recordado algunos de los números como la existencia de una mejora de la situación económica de la Junta de Andalucía, de forma que ha resaltado que el Gobierno andaluz ha cumplido el objetivo de déficit en 2016 "cuando llevaba sin cumplir ese objetivo desde 2009", aunque, por otro lado, ha apuntado una serie de debilidades, como el hecho de que haya subido el endeudamiento un 5,9 por ciento.

Asimismo, ha apuntado que del total de recomendaciones efectuadas por la Cámara de Cuentas a la Junta de Andalucía, "el 18 por ciento lo cumple la Junta y el 43 por ciento de recomendaciones no se ha llevado a cabo".

Por ello, López ha pedido el establecimiento de un mecanismo automático "que exija a los entes fiscalizados, pasado un tiempo razonable, que presenten qué recomendaciones han adoptado y las que no han adoptado, que explique por qué no las han adoptado y por qué no las cumplen".

López se ha mostrado "defensor de la transparencia" y de la igualdad de género y ha indicado que, aunque existe un "desfase" entre gasto imputado y gasto ejecutado, ha dejado claro que esa cifra de diferencia "ha ido disminuyendo y las cifras no son las que hace un tiempo eran".

El presidente de la Cámara de Cuentas ha indicado al PP que no se ve "detrás de ningún gestor para que cumpla las recomendaciones", toda vez que la Cámara "trabaja para el Parlamento, aunque fiscalicemos a la Junta pero nuestro mandato es ante el Parlamento".

Por su parte, el diputado del PP José Antonio Miranda ha lamentado que la Junta "no valore el trabajo de la Cámara de Cuentas", puesto que, según ha puesto de ejemplo, "la Junta ha superado la regla de gasto, ha incumplido el Plan General de Contabilidad Financiera" y ha añadido que la Junta "incumple las leyes sobre igualdad de género".

"Existen ámbitos de mejora de la gestión pública, pero dudo de la voluntad de la Junta y de que la presidenta de la Junta se interese y actúe de determinada manera", se ha lamentado Miranda, quien ha recordado que "el 43 por ciento de las recomendaciones efectuada a la Junta no se cumplen".

Por ello, Miranda cree que sería bueno "tener cita con Susana Díaz para decirle que esto no puede ser seguir así, hay un desbarajuste de la gestión pública, que afecta a todas las consejerías y Andalucía está a la cola de España", apuntado que "existen 8.372 millones sin ejecutar, los libramientos están pendientes de justificar desde hace ocho años y muchos de los avales no se recuperan".

"Existe una mala gestión de la Junta de Andalucía, y la Cámara debe hacer cumplir la ley", ha aseverado Miranda, quien ha pedido la comparecencia urgente de la consejera de Hacienda "para que dé cuenta de la gestión que se ha hecho", y ha reiterado su propuesta parta que la Cámara de Cuentas pida una reunión con Susana Díaz "para abordar los incumplimiento de la Junta, y se estabilizan propuestas de mejora"

Por su parte, la diputada de Podemos Carmen Lizárraga, quien ha lamentado la "escasa presencia" de mujeres en la Cámara de Cuentas y e la propia Junta de Andalucía, donde "las mujeres no llegan ni al mínimo establecido por norma del 40 por ciento", según el informe, ha apuntado la existencia de cantidades que "han tenido que ser devueltas a la tesorería", así como un "incumplimiento" del Plan General de Contabilidad o la existencia de "facturas en el cajón".

Ha lamentado las cifras negativas registradas en la gestión de la Junta, como "el saldo negativo del inmovilizado en las agencias", y ha criticado las modificaciones efectuadas en los fondos carentes de personalidad jurídica, donde "el impago y la morosidad han ido en aumento".

"La gestión económica de la Junta es ineficaz, e ineficiente", se ha lamentado Lizárraga.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Carlos Hernández White ha lamentado que "en materia de inversiones desde 2006 se quedaron sin ejecutar en 2012 un total de 2.298 millones" y ha lamentado el "importe considerable" de los libramientos pendientes de justificar.

De esta forma, ha lamentado que "de un año para otro no se resuelvan y se repitan esos problemas", de manera que "la gestión es muy mejorable". "Se debe mejorar la transparencia de entes instrumentales, y mejorar la ejecución en inversiones especialmente", ha añadido.

La diputada de IU Elena Cortés ha criticado la situación "anómala" en la Cámara de Cuentas de "bloqueo para la entrada y renovación de nuevos consejeros, que no se ha nombrado"

Asimismo, ha criticado los "desajustes", entre "lo que dicen las consejerías que deben y lo que las agencias dicen que deben a las consejerías".

Ha lamentado la "falta de transparencia" de la Junta o los "retrasos en las entregas de las obras", de forma que "vamos a tener que devolver fondos que deben ir destinados a infraestructuras sobre las que planean fondos buitre".

Cortés ha criticado las formas a través de decreto ley para suprimir los fondos de personalidad jurídica, algo que para IU "no es la mejor manera de reordenación de fondos carentes de personalidad jurídica". "Existe una gestión lamentable de fondos carentes de personalidad jurídica, y ahora se ha perdido una oportunidad".

Por su parte, el diputado del PSOE Daniel Campos, quien ha recordado que la Cámara de Cuentas "trata con cerca de 3.000 instituciones", ha resaltado la importancia de la Cámara de Cuentas "frente a otras comunidades autónomas que han decidido eliminar sus cámaras de cuentas".

Tras criticar que el PP llame "partidista" al presidente de la Cámara de Cuentas andaluza, Campos ha criticado que "algunos ponen un cristal opaco frente a la transparencia que hay en Andalucía".

Para Campos, la situación financiera de Andalucía "es mejor", con el cumplimiento del objetivo de déficit y ha apuntado que Andalucía "ejecuta más del 92 por ciento de su presupuesto".

"Hay una diferencia entre gobiernos socialistas y gobiernos del PP, que trata de dejar a gente atrás", ha añadido Campos, quien lamenta que el PP "no respeta a Andalucía, donde queremos un reparto igualitario", apuntando que las recomendaciones efectuadas por la Cámara de Cuentas "nos ayudarán a mejorar y presentar propuestas parlamentarias".