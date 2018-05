Pimec anima a las empresas de Lleida a sumarse a su clúster logístico

3/05/2018 - 14:22

La logística representa un 12,5 del PIB de Catalunya

El presidente de Pimec, Josep González; el de la organización en Lleida, Jaume Saltó, y el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé, han animado este jueves a las empresas leridanas del sector de la logística a integrarse en el clúster del ramo creado por la patronal de la pequeña y la mediana empresa.

En un acto en la Diputación de Lleida al que han asistido empresas del sector, González ha asegurado que sumar esfuerzos es necesario para competir con los aragoneses, de los que ha dicho que "tienen dinero y han desarrollado una estructura de ayudas y terrenos baratos", razón por la que, desde su punto de vista, empresas importantes se han marchado.

En su intervención, Reñé ha insistió en la necesidad de que el Gobierno impulse de una vez el Corredor Mediterráneo, que debe considerar Lleida como una "una posición relevante y geoestratégica".

Por su parte, el presidente del Clúster Logístico de Catalunya, Ignasi Sayol, ha explicado que la logística representa un 12,5% del PIB en Catalunya e implica no solo al transporte sino a otros sectores, como empresas de software o de manipulación que dan servicio a la cadena estratégica.

"La cadena logística hace competitiva a la industria, hay empresas de automoción en las que un 30% de la actividad es logística, por lo tanto es estratégico tener un clúster en el que participe la pequeña y mediana empresa para favorecer la eficiencia, que es clave", ha afirmado.

Sayol ha señalado que el objetivo es unirse para dar servicio a la cadena para que las empresas puedan cooperar entre ellas y hacer competitiva la función logística de otros sectores y ha dicho que el clúster logístico de Catalunya es miembro de la Alliance for Logistics Innovation through collaboration in Europe (ALICE).