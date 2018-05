PRC pide a PP ampliar el plazo para el pago del impuesto de circulación

3/05/2018 - 14:24

El portavoz del Grupo Regionalista en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila, ha instado al equipo de gobierno del PP a ampliar el plazo para el pago del impuesto de circulación en "al menos quince días" para "no perjudicar" así a los vecinos por un "nuevo error del Partido Popular".

SANTANDER, 3 (EUROPA PRESS)

El edil del PRC ha hecho esta petición al publicarse que el Consistorio "no ha hecho llegar" a los santanderinos la carta de aviso del pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, que concluye el próximo lunes, día 7, en periodo voluntario, y este jueves se hayan producido "importantes aglomeraciones" en las oficinas de la Recaudación Municipal (Antonio López, 6) y un "colapso" en la línea telefónica que hace "casi imposible" contactar por teléfono con la oficina para solicitar el envío de la carta de pago al correo electrónico.

Aunque la carta de aviso no es obligatoria, Fuentes-Pila ha recordado que, desde el Ayuntamiento, se envía "todos" los años, por lo que los ciudadanos "confían en ese recordatorio". "No vale que después de años enviando el aviso se diga ahora que no pasa nada porque no haya llegado", sostiene al respecto.

Además, a través de un comunicado, ha lamentado que el PP "no haya detectado y avisado hasta dos días hábiles antes del cierre del plazo del pago voluntario que las cartas no se han enviado".

"El error está ahí y las consecuencias también", sostiene el concejal y portavoz regionalista, por lo que considera que ahora "lo más normal" es que el PP "lo asuma y busque una solución, en lugar de echar las culpas, como siempre, a otros".

"Aunque el Ayuntamiento no envía las cartas directamente, es labor de la administración confirmar al menos que éstas se han enviado, porque para eso precisamente se paga el servicio", ha insistido Fuentes-Pila, que "no entiende" cómo una administración "que cada vez externaliza más con la excusa de una mejor gestión, se escude precisamente en esas externalizaciones cuando hay errores".

Por último, ha lamentado la "actual deriva" del equipo de Gobierno, que "ya no parece siquiera capaz de hacer bien lo más básico". Una situación, dice, que "siempre pagan los santanderinos", ha concluido.