Marcos admite que "algo falla" en la sociedad cuando los esfuerzos contra la violencia de género son "insuficientes"

3/05/2018 - 14:40

La portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha admitido este jueves que algo falla en la sociedad cuando todos los esfuerzos que se están realizando en la lucha contra la violencia de género son "insuficientes" y no pueden evitar casos como la muerte de Silvia P.M. a manos de su expareja el pasado domingo en Burgos.

Marcos ha lamentado y denunciado este "tremendo hecho" y no ha ocultado que estos casos deben hacer "recapacitar" en ese convencimiento de que algo está fallando en la sociedad y la regulación actual ya que no se ha podido evitar la muerte de una mujer que había interpuesto hasta tres denuncias contra su expareja que, según ha recordado, tenía una orden de alejamiento que, finalmente, no impidió que cometiese una "tropelía de este calibre".

"No está nunca justificada la violencia", ha recordado la portavoz, que ha abogado por seguir trabajando entre todos en la lucha contra la violencia de género y a través de un "importante" trabajo preventivo. "No podemos conformarnos porque es evidente que algo está fallando en toda la sociedad", ha reiterado Marcos que ha pedido hacer una "valoración profunda" sobre este problema para modificar las normas que sean precisas y que no sean acordes con la realidad a través del Pacto Nacional para poder adoptar soluciones "inmediatas y previas" a estos casos.

"Habrá que modificarlos. Algo hay que hacer porque hay que poner coto más pronto que tarde", ha sentenciado la portavoz que ha recordado que la Junta lleva años intentando atajar la violencia de género a través de una Ley que fue pionera. "Casos como este nos hacen reflexionar sin duda alguna", ha admitido la portavoz que ha hecho un llamamiento para que no se ponga en tela de juicio el trabajo de los profesionales ya que no aporta nada ni contribuye en nada a mejorar el Estado de Derecho.

Como anterior titular de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha explicado que conoció experiencias como las de poner guardaespaldas a las víctimas pero ha opinado que no es lo deseable, sólo para casos "extremos", ya que, entre otras cosas, va contra la intimidad de las personas. "Habría que valorar muchísimas cuestiones", ha advertido al respecto para rechazar de forma tajante "complacencias" en este asunto.