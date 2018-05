Cs insta al PP a que proponga candidato limpio de los 47 diputados para que sea presidente pero "no entran en quinielas"

3/05/2018 - 14:44

El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha instado de nuevo este jueves al PP a que proponga a un candidato limpio de los 47 diputados que tiene para que tome las riendas de la Comunidad como presidente interino, aunque no han querido entrar "en quinielas".

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Zafra en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, al ser preguntado sobre que le parecería la posibilidad de que el actual presidente en funciones, Ángel Garrido, agote la legislatura como dirigente madrileño, tras la salida de Cristina Cifuentes.

Zafra ha asegurado que "no van a entrar en quinielas", y que confía en que el PP de sus 47 diputados sea capaz de encontrar un candidato "limpio" para que la formación naranja pueda apoyarle.

"Yo creo que son inteligentes y espero que sean responsables como para buscar a una persona entre 47 que no tenga sospechas en casos de corrupción. Si el candidato no nos satisface, esperemos que no tengamos que llegar a esa situación. La Comunidad de Madrid no se merece otro estado de excepción política, que haga que esto se convierta en un show", ha augurado.

La presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, convocará en estos próximos dos días a los portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara regional para comenzar la ronda de contactos el lunes y el martes para elegir al candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid hasta las elecciones autonómicas de 2019.

Sin embargo, Zafra ha indicado que "a día de hoy" la presidenta de la Cámara no se ha puesto en contacto con ellos, aunque espera que sea "pronto".

ENCUESTAS "CON ILUSIÓN"

Sobre las encuestas que sitúan como primera fuerza política a Ciudanos en las elecciones autonómicas y municipales, ha expresado que las ve con "mucha ilusión" y con "mucha responsabilidad", después de "tres años de trabajo".

"Es la ratificación de que las cosas bien y tenemos que seguir trabajando como hasta ahora y lucharemos por hacer una Comunidad mejor donde no tengamos que pasar de Gürtel a Púnica y de Púnica a Lezo y de Lezo al caso del Máster. Creo que los madrileños se lo merecen", ha concluido.