Colectivos sociales piden la mediación del Valedor ante la "ocultación" de los expedientes de la mina de Touro

3/05/2018 - 14:44

Plataformas vecinales, asociaciones marisqueras y cofradías reclaman que se haga pública la información sobre la antigua explotación minera

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 (EUROPA PRESS)

Representantes de unos 40 colectivos sociales agrupados en la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa se han entrevistado este jueves con la valedora do Pobo, Milagros Otero, a la que han solicitado que asuma su papel de mediadora y apoye su reivindicación para que la Xunta haga pública la información y los expendientes relativos a la antigua mina de Touro (A Coruña).

Una treintena de personas en representación de diversos colectivos sociales de la Ría de Arousa y del cauce del Río Ulla han acudido a la sede del Valedor do Pobo en Santiago para entrevistarse con Otero. El objetivo es lograr que la valedora interceda en la reclamación de una información que, dicen, "oculta sistemáticamente" la Dirección Xeral de Minas, dependiente de la Consellería de Economía e Industria.

"Están ocultando información. Creemos que el acceso a la información pública es un pilar de la democracia y están poniendo mucha pegas, lo que indica que están ocultando algo", ha asegurado en declaraciones a los medios el portavoz de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, Xaquín Rubido.

Rubido ha explicado que la demanda está respaldada por "un amplio cuerpo social" en el que se agrupan 40 organizaciones como las cofradías de A Illa, Rianxo, Cabo de Cruz, Cambados, el Consello Regulador do Mexillón, Amegrove o la 'Plataforma Mina Touro - O Pino Non', entre otras.

"Estamos aquí para defender los intereses de Galicia. Y los intereses de Galicia están en los sectores productivos de Galicia, no en Chipre ni en ninguna multinacional que se va a llevar el dinero del cobre y nos va a dejar aquí la miseria", ha remarcado.

INFORMACIÓN

Los colectivos reclaman a la Dirección Xeral de Enerxía e Minas (0que dirige Ángel Bernardo Tahoces) que los expedientes e informes sobre la explotación minera del municipio coruñés --sin actividad desde 1988-- desde su puesta en marcha en la década de los 50 hasta la actualidad.

De este modo, piden a la Xunta que ponga "luz y taquígrafos" sobre las inspecciones y analíticas realizadas, las medidas de restauración y rehabilitación que se tomaron y posibles subvenciones o multas que haya recibido el proyecto; todo ello con la finalidad de saber si la Administración autonómica "miró para otro lado mientras degradaban el medio y causaban un daño medioambiental".

Rubido ha denunciado que la antigua mina "drena toda su actividad" al Río Ulla, "que en muy poco tiempo" lleva esa agua contaminada a la Ría de Arousa, "la despensa de Galicia". A renglón seguido, ha censurado que el Gobierno gallego juegue con el "paso del tiempo" ante la posibilidad de que se autorice una nueva explotación minera en la zona, un 'megaproyecto' que prepara la multinacional Atalaya Mining en los municipios de Touro y O Pino.

"El tiempo corre y ellos lo saben; y por eso no nos quieren dar acceso, porque quieren que no tengamos acceso para que no podamos actuar en defensa de nuestros intereses", ha aseverado antes de poner el foco en que están en juego "los intereses de miles de familias del mar y del campo que se ven afectados por el proyecto de la mina de Touro".

Así las cosas, Xaquín Rubido ha explicado que, en el caso de que la Xunta no acceda a cumplir con "el derecho a la libertad de acceso a la información" y tras conceder un "tiempo prudencial" para la intermediación del Valedor do Pobo, estudiarán los posibles pasos a seguir.

Los parlamentarios Antón Sánchez (En Marea), Julio Torrado (PSdeG-PSOE) y Montse Pardo (BNG) han mostrado su apoyo este jueves su apoyo a los colectivos, a los que han acompañado a las puertas de la sede del Valedor.