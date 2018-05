PRC lamenta que Igual opte por "atacar" a Revilla en vez de "escuchar" a los santanderinos

3/05/2018 - 14:49

El portavoz del Grupo Municipal del PRC , José María Fuentes-Pila, ha lamentado hoy que la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), opte por "atacar al presidente de todos los cántabros", Miguel Ángel Revilla, por "ponerse al lado de los ciudadanos" en lugar de "escuchar de una vez a los santanderinos", que ya no saben cómo decirle "que no quieren el Metro-TUS".

SANTANDER, 3 (EUROPA PRESS)

El regionalista se ha expresado de este modo en un comunicado después de que la regidora haya acusado al presidente autonómico de acordarse de los santanderinos ahora que "ve la oportunidad de utilizar a los vecinos como arma política", unas declaraciones que se producen después que Revilla mostrase ayer públicamente su apoyo a la Plataforma Transporte Santander y tachase el Metro-TUS de "chapuza monumental".

Para Fuentes-Pila, lo primero que debería hacer "recapacitar" a la alcaldesa es que la Plataforma haya tenido que pedir la "ayuda" de Revilla ante "la cerrazón de un equipo de Gobierno, que no escucha las quejas de los santanderinos, quienes ya no saben cómo decirles que no quieren este sistema, que es un fracaso absoluto, que han tirado siete millones de euros a la basura".

"Están gobernando contra los ciudadanos, y los santanderinos buscan la manera de hacerse oír, de dar solución a sus problemas ante un PP que no hace más que causarlos, creándolos incluso donde no había ninguno", sostiene el regionalista, quien ha agradecido al presidente su "sensibilidad" ante este problema y el anuncio de la iniciativa que presentará el Grupo Regionalista en el Parlamento para paralizar el Metro-TUS.

El regionalista ha defendido que lo "que ha hecho el presidente es atender a los vecinos de la capital cántabra" a quienes, ha lamentado, "desgraciadamente no escucha el PP", y también ha mostrado su apoyo a una reivindicación que comparten todos los santanderinos, a excepción de los 14 concejales --13 del PP y el ex de C's David González-- quienes "Pleno a Pleno se oponen a las iniciativas políticas que piden su paralización, ignoran las múltiples manifestaciones ciudadanas e incluso las quejas de los profesionales del servicio".

"Parecen haber olvidado que están ahí para representar los intereses de los ciudadanos y no para perjudicarlos", ha dicho al respecto Fuentes-Pila, que ha instado a Igual a dejar las "confrontaciones absurdas, las declaraciones gruesas y los fuegos de artificio cuando tiene tanto trabajo por hacer".

"Se quemó un Museo y no sabemos aún por qué, se cayó un edificio y aquí no pasa nada, nos mintió 14 años con un currículo falso, tenemos el Ayuntamiento intervenido porque no han sido capaces de cumplir la regla de gasto y ya ni siquiera consiguen que las cartas lleguen a su destino a tiempo", ha enumerado Fuentes-Pila, para quien "sólo faltaba ahora que el peor equipo de Gobierno de la historia de Santander dé lecciones de gestión y critique al presidente por defender a los santanderinos".

Por último, ha lamentado que Igual se haya "atrevido" incluso a criticar la promoción que Revilla hace de Santander y de Cantabria. Frente a esa labor que, ha afirmado, tiene un valor "incalculable", todo lo que tiene la actual regidora y anterior concejala de Turismo en su haber es "su incapacidad para crear una imagen de marca y el ridículo de la traducción de la web", que puso el foco en Santander "para que toda España pudiera ver en directo y en diferido cómo la actual edil de Turismo se reía del fiasco perpetrado por el PP con el dinero de todos".