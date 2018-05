PGE.- Sustitución.- El PSOE presenta enmiendas hasta alcanzar 171 millones de inversión para la provincia

CÓRDOBA, 3 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha registrado enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, hasta alcanzar los 171 millones de euros de inversión en la provincia de Córdoba, con el objetivo de que la misma "se sitúe en la media nacional de inversión por habitante y deje de estar en el vagón de cola del esfuerzo inversor de España".

Así lo han anunciado los diputados nacionales del PSOE por Córdoba, María Jesús Serrano y Antonio Hurtado, quienes han señalado que las enmiendas parciales "alcanzan los diez millones de euros" y que "las enmiendas al articulado superan los 80 millones de euros".

A este respecto, María Jesús Serrano ha señalado que "los presupuestos que ha presentado el Gobierno del PP no son las cuentas que necesita Córdoba, porque no vienen a resolver los grandes problemas que hay en nuestra provincia y siguen sin apostar por la conversión en autovía de la N-432, el eje ferroviario de Palma del Río a Villa del Río o por un plan de empleo extraordinario para Córdoba".

La diputada socialista ha señalado que "el PP y sus representantes en Córdoba mienten cuando dicen que se han presupuestado más de tres millones de euros para el desdoble de la N-432", y ha aseverado que "aparece poco más de un millón de euros para esta infraestructura en los PGE de 2018 y con esa cantidad no es posible realizar el desdoblamiento de la vía, por eso desde el PSOE pedimos que se acometa esta actuación necesaria".

Además, según ha subrayado, no fueron los socialistas los que guardaron "este proyecto en el cajón, ha sido el Gobierno del PP el que lo ha hecho, el que no escucha las reivindicaciones de los vecinos de las comarcas por las que discurre la carretera y el que no tiene en cuenta las elevadas cifras de siniestralidad de una vía que tiene de media tres accidentes semanales".

Es por ello que la diputada del PSOE ha pedido a los representantes cordobeses del PP "que levanten la voz en defensa de los intereses de Córdoba ante unos presupuestos que no dan respuesta a las necesidades de esta tierra y que vuelven a dejar en el olvido los grandes proyectos pendientes en nuestra provincia".

Por su parte, el diputado del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, ha explicado que "el castigo del PP a la provincia de Córdoba en los últimos siete años se puede cifrar en 757 millones de euros, que es la diferencia entre lo que se ha presupuestado para nuestra provincia desde 2012 y la media de inversión en el resto de España".

Así, según ha detallado Hurtado, "desde 2012 hasta este año, los PGE para Córdoba han sido de un total de 520 millones de euros, mientras que aplicando la media española en esfuerzo inversor corresponderían a Córdoba hasta 1.277 millones euros", lo que demuestra que "de cada tres euros que le correspondían a nuestra provincia, dos se han invertido en otros territorios".

ENMIENDAS

Por ello y para que este año la provincia de Córdoba se sitúe en la media nacional, el PSOE de Córdoba ha presentado diferentes enmiendas, entre las que destacan, en el apartado de enmiendas parciales, la relacionada con el desdoblamiento de la N-432 y su conversión en autovía, para lo que los socialistas cordobeses han reclamado cuatro millones de euros para el tramo de la provincia de Córdoba.

Igualmente, desde el PSOE de Córdoba se ha pedido al Gobierno que se incluyan partidas de 1,5 millones de euros para la Variante Oeste, de 1,5 millones para las dos estaciones del cercanías, de un millón para el Museo Arqueológico y un millón para el eje ferroviario Villa del Río-Palma del Río.

Según ha indicado Hurtado, también se han solicitado partidas para obras de seguridad en edificios de la Guardia Civil -250.000 euros-, obras de seguridad en edificios de la Policía Nacional -250.000 euros-, para el Museo de Bellas Artes -400.000 euros-, y para el Centro Intermodal de El Higuerón -100.000 euros-.

Por otra parte, y en el apartado de enmiendas al articulado, el diputado socialista ha destacado las relativas al paso subterráneo de ADIF en Posadas, la mejora de servicios y frecuencias en las estaciones del AVE en Los Pedroches y Puente Genil, el tacón ferroviario de los Olivos Borrachos, las variantes de El Viso, Alcaracejos y Santa Eufemia, el enlace a la A-45 a la altura del Parque Empresarial Príncipe Felipe de Lucena y la nueva salida del Polígono de Las Quemadas a la A-4.

Hurtado también ha destacado las enmiendas referidas al plan de usos de los embalses de la Breña y de Iznájar y a las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en las áreas con riesgo de inundaciones en Córdoba, Palma del Río, Almodóvar del Río, Lucena, Villa del Río, Cabra y Monturque.

También ha presentado enmiendas el PSOE para la urbanización de los terrenos de la antigua cárcel de Fátima, los cuarteles de Espejo y La Rambla, la consolidación del castillo de Luque y del Palacio Ducal de Fernán Núñez, la oficina de la Seguridad Social de Los Pedroches y la reestructuración de la deuda de los parques tecnológicos de Andalucía.