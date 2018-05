Puente teme que VTLP y Podemos pierdan votos con su unión para las Elecciones y ve al PSOE como lista más apoyos

3/05/2018 - 14:58

Critica que el partido 'morado' no haya reconocido la "aportación" de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Valladolid

VALLADOLID, 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado este jueves que le "preocupa" que una lista unitaria de Toma la Palabra (VTLP) y Podemos, que comenzaron ayer conversaciones, sea una "resta" de votos y no una suma para estas formaciones, al tiempo que ha aseverado que el PSOE será la lista más votada en las Elecciones Municipales de 2019.

En declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, el regidor ha señalado que aplaude "lo que sea bueno" para VTLP y Podemos y que si consideran que es positivo sigan adelante en esas conversaciones para buscar una convergencia.

En todo caso, ha afirmado que no repetirá "todos los días" la advertencia de que consideraba que Podemos no es "un buen árbol al que arrimarse" para VTLP. "Cada cual decida lo que considere mejor para sus intereses. Y yo siempre he dicho que les deseo lo mejor", ha recalcado.

Además, ha aventurado que esa unión entre VTLP y Podemos no quitará votos al PSOE, sino que le "preocupa más" que estas dos formaciones "pierdan con la operación" y que "lo que aparentemente es una suma sea una resta, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores".

Puente ha recordado que él irá con su lista y su partido y que "los demás hagan lo que consideren oportuno", pero se ha mostrado convencido de que no ve que el PSOE vaya a bajar votos en Valladolid "sino todo lo contrario", e incluso ha recalcado que serán la lista más votada en las Elecciones Municipales.

Ante la situación en la que puedan quedar los tres concejales de Sí Se Puede en el Ayuntamiento, Puente ha calificado de "injusticia mayúscula" que su contribución a las decisiones del equipo de Gobierno de Valladolid "no sea reconocida en primer lugar por el partido que primero les tendría que defender", en referencia a Podemos.

Asimismo, ha calificado de "especulaciones" y de "más cuento de la lechera que información" la noticia que señalaba que el PSOE podría acoger en su lista para las Elecciones Municipales de 2019 a alguno de los concejales de Sí Se Puede.

Eso sí, ha defendido su aportación al Ayuntamiento de Valladolid durante el presente mandato, pues considera que "el cambio en Valladolid no habría sido posible sin ellos". Además, ha destacado que han mostrado "altura de miras y responsabilidad digna de subrayarse" para permitir que, por ejemplo, se hayan aprobado los presupuestos todos los años, "cosa que no todos los ayuntamientos de capital de provincia de Castilla y León han podido hacer".

"Por un acto de justicia, que no sé si políticamente me viene mejor o peor, lo mínimo es reconocerles esa aportación", ha reiterado el alcalde socialista.