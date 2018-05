UGT-A, en desacuerdo con el "injusto" reparto de los fondos para Políticas Activas de Empleo

3/05/2018 - 15:17

El sindicato UGT en Andalucía ha mostrado este jueves su desacuerdo con el "injusto" reparto de los fondos para Políticas Activas de Empleo, por el que Andalucía recibirá 346,2 millones de euros de los 2.055 distribuidos entre el conjunto de las comunidades. "Esta cifra no puede llevarnos a engaño y, en ninguno de los casos, es una buena noticia para Andalucía", ha subrayado.

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

En una nota, UGT-A ha advertido de "un agravio comparativo" con Andalucía, donde "el paro además es un problema estructural de mucha más importancia que en otras regiones". "La dotación recibida durante los dos anteriores ejercicios ya muestra como, mientras que el presupuesto para el conjunto del Estado se ha incrementado un 8,5 por ciento (un 14,11% desde abril de 2016), nuestra Comunidad Autónoma ha sido la única donde el mismo se ha minorado, un 3,35 por ciento si se compra con el presupuesto del pasado ejercicio y un 6,32 por ciento si la comparativa la hacemos con la dotación recibida en abril de 2016.

Así, ha detallado que no deja de resultar llamativo que regiones como Islas Baleares, con una tasa de paro siete puntos inferior a la andaluza, vea incrementada su dotación en un 16,22 por ciento (un 27,23% en los dos últimos años). Más lógicos resultan los baremos obtenidos por Extremadura, la tasa de paro más alta de España y, a su vez, la que más ha visto incrementada su dotación para políticas activas de empleo, concretamente un 17,75 por ciento con respecto a abril de 2017. Por este motivo, UGT-A ha exigido para Andalucía un aumento de los fondos similar al recibido por Extremadura, al tratarse de las dos regiones con las tasas de paro más elevadas.

Además, el sindicato ha profundizado más y ha dividido el presupuesto asignado a cada región, por el número de parados con los que cuenta (EPA 1T 2018). El resultado es "devastador" para con Andalucía, ya que "el Ministerio destinará apenas 355 euros por parado andaluz en términos de políticas activas de empleo", una cifra lejana a los 541 euros de media estatal o de los 885 euros de Cantabria, 882 de Galicia o 864 de Asturias."Es supone un importantísimo perjuicio para con Andalucía y un nuevo incremento de la histórica brecha entre el norte y el sur de la península y la polarización de las dos Españas", ha subrayado.

Por último, UGT-A ha mostrado su "no al reparto autonómico de los fondos para las Políticas Activas de Empleo, a más brecha norte/sur, no a la tomadura de pelo a los parados andaluces y no a las injusticias ni a las discriminaciones en materia laboral para con Andalucía".