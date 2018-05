CCOO-A pide más mejoras para interinos aunque ya no tengan que presentarse a oposiciones para seguir en bolsa de trabajo

3/05/2018 - 15:34

La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía sigue exigiendo "mejoras" en la normativa del profesorado interino pese al "avance" que, a juicio del sindicato, supone la modificación del Decreto 302/2010, publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que permite que este personal no tenga obligación de presentarse a oposiciones para permanecer en las bolsas de trabajo.

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, CCOO ha reaccionado de esta manera después de que se haya publicado en el BOJA la modificación del Decreto 302/2010 "acordada en Mesa Sectorial, entre la Consejería de Educación y las organizaciones representativas del profesorado andaluz hace unos meses, e igualmente informada favorablemente, por unanimidad, por el Consejo Escolar de Andalucía".

Desde el sindicato continúan explicando que esta reforma ha llegado "tras los problemas padecidos el pasado año por algunos docentes interinos en la teletramitación de sus solicitudes de oposiciones, lo que les impidió participar en los procesos selectivos y que les expulsó de las bolsas de trabajo, y tras el caos generado en las bolsas de trabajo en el pasado inicio de curso".

No obstante, "a pesar de este avance", desde CCOO señalan que "hay aspectos que aún no están resueltos, como que el profesorado interino pueda ser expulsado si no realiza correctamente la petición de centros en la llamada 'colocación de efectivos', a la que está obligado cada año".

Según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, "esta nueva normativa, con una nueva orden que va a ser publicada en breve como desarrollo de la modificación del decreto, debiese dar respuesta a los cambios y necesidades que requiere el profesorado interino andaluz, para así ofrecer una mejor atención a nuestro alumnado".

"El sindicato reconoce que se han producido cambios importantes como que el profesorado interino no sea expulsado si no participa en las oposiciones, pero no se ha solucionado el problema del profesorado que fue expulsado este curso escolar, hecho que CCOO denunció de forma contundente", abunda Molina.

Desde el sindicato se señala que, "gracias a la demanda sindical", la Consejería de Educación posibilitará que "el profesorado interino pueda optar --sin ser sancionado-- a estar disponible o no en bolsa; que los llamamientos del profesorado sean centralizados a nivel andaluz, evitándose con ello agravios entre provincias; o que, en aplicación a la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, en la que CCOO trabajó concienzudamente, haya docentes a quienes únicamente se les oferten los centros educativos que soliciten".

Del mismo modo, Molina señala que la Consejería de Educación ha procedido finalmente a modificar las titulaciones académicas requeridas para poder estar en bolsa como profesorado interino según cada especialidad y teniendo en cuenta las nuevas titulaciones existentes.

No obstante, desde el sindicato se indica que, "a pesar de haber sido convocadas numerosas mesas técnicas y generar un proceso negociador con importantes avances, aún es posible que profesorado interino sea expulsado de su bolsa de trabajo por no realizar correctamente la teletramitación de petición de centros, aun sin ser consciente de ello".

Así, desde el sindicato avisan de que "el personal docente interino debe realizar anualmente la petición de centro para el siguiente curso escolar, una petición que, de no realizarse correctamente, será motivo de expulsión de bolsa, tal como lo ha ocurrido con la no finalización telemática de la solicitud de oposiciones, el pasado curso".

Del mismo modo, Diego Molina ha criticado que "la voluntad de solicitar estar no disponible o reincorporarse a la bolsa de trabajo, sólo es posible en dos momentos concretos de cada curso escolar, cuando los problemas que pueden surgir a un docente son imprevisibles, cuestión que se venía solucionando con la presentación de un contrato de trabajo, si de daba el caso, entre otras opciones, y que en la nueva normativa desaparece".

"Asimismo, para CCOO, más allá de la modalidad de colocación por tiempo de servicio --que sólo posee el profesorado andaluz en toda España gracias al acuerdo del año 1991, suscrito únicamente por CCOO y ANPE--, hay muchos aspectos de las condiciones laborales del profesorado interino en las que se debe seguir mejorando", según ha concluido Diego Molina.