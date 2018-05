Junta recuerda a PP que "ninguna CCAA contempla exención de Sucesiones en sobrinos y hermanos"

3/05/2018 - 15:36

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha recordado al PP que "ninguna comunidad autónoma, ni siquiera las gobernadas por el PP, contempla la exención o reducción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en sobrinos y hermanos", tras lo que ha recordado que es competencia del Gobierno del PP la voluntad de suprimirlo.

En una comparecencia en comisión, la consejera considera que el PP "no tiene un discurso claro en esta materia" y ha reconocido que a los populares andaluces "no les gusta el Impuesto de Sucesiones y Donaciones", frente a lo que reconoce no saber "si Montoro comparte ese disgusto", ya que "si no le gustara, el Gobierno habría eliminado el impuesto".

"Me gustaría que la posición del PP fuera coherente", ha añadido Montero, quien ha defendido la "posición clara y diáfana de la Junta".

La consejera considera que si el Gobierno quiere eliminar y acabar con ese impuesto de Sucesiones y Donaciones "tiene una oportunidad de oro con los Presupuestos Generales del Estado (PGE)".

Ha apuntado que el PP-A "pensaba seguir con su reclamación sobre Sucesiones hasta la convocatoria de elecciones, pero se ha quedado colgado de la brocha, y sus reiteradas solicitudes en materia fiscal se han visto truncadas por la modificación del Impuesto de Sucesiones".

Montero ha hecho un llamamiento al PP-A a que "se sume a la pedagogía de la fiscalidad, que debe estar basada en la redistribución de la riqueza". "Nosotros creemos en la justicia social, pero el PP no cree en lo público y le tiene especial inquina a los impuestos sobre la riqueza".

Asimismo, ha lamentado que el PP "también habla de la fiscalidad al alza o a la baja, según le interesa, y cuando llegamos a un acuerdo con Ciudadanos, el PP sigue reclamando la exención para los que les llega herencias millonarias".

"Si el PP está convencido de que Sucesiones no tiene que existir, por qué no lo pelea en sus reuniones y convenciones, e instituciones donde gobierna", se ha preguntado Montero, quien ha apostillado que "el PP sólo debe convencer a quien tiene la competencia, que es el Gobierno central, pues no se puede tener una opinión si están en la oposición y otra si gobiernan".

Por ello, ha pedido al PP que "armonice" su posición, puesto que su opinión "no se sostiene". "La fiscalidad no se puede tratar como un capricho", ha advertido la consejera, quien ha defendido la reforma efectuada en Andalucía "donde hemos hecho lo que hemos considerado razonable". "Hemos hecho nuestra tarea y una reforma adecuada", ha añadido.

Asimismo, considera que en lugares como el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "puede ser el mejor foro para hablar de fiscalidad, y en el mismo la mayoría de comunidades autónomas presentes van a trasladar que se acometa la armonización y el Gobierno tome cartas en el asunto".

Sobre la propuesta lanzada por el PP de bonificar y que se contemplen reducciones y exenciones para las herencias y donaciones recibidas por hermanos y sobrinos de los causantes y donantes, Montero ha asegurado que "ninguna comunidad bonifica a este grupo de personas; eso no se hace en ningún sitio de España".

Asimismo, ha insistido en que "quien tiene capacidad para eliminar el impuesto es Montoro es competencia del Gobierno de España", por lo que ha instado al PP a que "todo lo que quiera plantear, que se lo cuente a Montoro" y le ha instado a que "aparezca una enmienda en el Congreso para eliminar el Impuesto de Sucesiones". "Si planteara una reforma para eliminar el impuesto, empezaremos a creerlo", ha aseverado Montero, que está a la espera de que el Gobierno central ejerza sus competencias en esa materia.

"Hablamos de algo muy serio, me preocupa que se manoseen figuras fiscales para desgastar los gobiernos de turno, pero el PP utiliza el impuesto de Sucesiones para conseguir un desgaste del Gobierno de Andalucía".

Por su parte, el diputado del PP José Antonio Miranda ha apuntado que "una reducción autonómica para herencias destinadas a parientes de segundo y tercer grado es competencia de la Junta", a lo que Montero ha replicado que "la capacidad de eliminar y de armonizar la tiene el Gobierno y que diga en qué comunidad del PP existe esa exención que pide el PP-A; en ninguna".

José Antonio Miranda ha criticado el "batiburrillo" que hace la consejera de todas las cosas y ha asegurado que es "un convencido de los impuestos y la redistrubución de la riqueza".

"El PSOE habla de caprichos, pero no se puede estar al albur de caprichos, vaivenes y políticas", ha indicado Miranda, quen ha mostrado su colaboración para apoyar los Presupuestos de la Junta para 2019, y ha reiterado su petición de reducción del tramo de Sucesiones para hermanos y sobrinos de 300.000 euros.

De esta forma, el PP se ofrece para "trabajar juntos en los presupuestos y hacer de la fiscalidad en Andalucía una tierra que atraiga personas, capitales, donde se genere actividad y empleo; no queremos que la fiscalidad sea motivo para expulsar a las personas".