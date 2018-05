PGE.- El PSOE critica que los PGE son "unas malas cuentas" para el sector agroalimentario de Andalucía y Málaga

3/05/2018 - 15:38

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha asegurado este jueves que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "son unas malas cuentas también para la agricultura y para el sector agroalimentario de Andalucía y de Málaga".

MÁLAGA, 3 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado el socialista en una visita a las instalaciones de la cooperativa Ucopaxa, ubicada en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, donde ha criticado que "el Ministerio de Agricultura se ha convertido en un ministerio de trámite y pagador de las ayudas europeas", indicando que el 91 por ciento del presupuesto de este organismo se corresponde tan solo a las transferencias de la Política Agraria Común (PAC) que proceden de la Unión Europea.

Ruiz Espejo ha recordado que, después del reconocimiento de la FAO al cultivo tradicional de la pasa, "no puede ser que tengamos un Ministerio de Agricultura que no apueste por un sector tan pujante cuando reduce la inversión en Andalucía en más de un diez por ciento, sobre 86 millones de euros, lo que no permite afrontar las obras declaradas de interés general del Estado ya declaradas ni todas las necesidades".

Así, ha resaltado que "las obras que no podrán acometerse y que afectan directamente a la provincia de Málaga están relacionadas con los recursos hídricos, ya que desaparecen proyectos como el recrecimiento de la presa de la Concepción, de vital importancia para acabar con la sequía en la zona de la Axarquía".

Éste "sería un mecanismo de regulación del desfase que existe entre la caída del agua de lluvia entre las dos costas de la provincia y solo existe una infraestructura óptima en la costa oriental como es el embalse de La Viñuela", ha explicado, añadiendo que "tampoco figura ninguna inversión en materia de regadíos en el Guadalhorce".

En materia de inversiones, "los PGE sitúan a la provincia de Málaga a la cola de las inversiones con tan solo 89 euros por habitante", ha lamentado el secretario general del PSOE de Málaga, apostillando que "somos la tercera peor provincia de España".

Así, ha asegurado que "perjudican a la provincia cuando tenemos los mejores datos de crecimiento económico y de creación de empleo y empresas; los PGE del PP suponen un freno".

Por otra parte, Ruiz Espejo ha reprochado al Ejecutivo central que el presupuesto para seguros agrarios de 216 millones de euros se sitúe un 23 por ciento por debajo de lo que se destinaba en 2011, cuando el PSOE estaba en el gobierno, o en materia de competitividad para las empresas agroalimentarias, cuya dotación ha bajado un 21 por ciento respecto al mismo periodo.

"Seguimos echando de menos una apuesta clara del PP por los productores", ha dicho, al tiempo que ha anunciado que el PSOE ha presentado una batería de enmiendas "para cambiar esta realidad y afrontar necesidades claves" para la provincia de Málaga.

Sobre la declaración del cultivo de la uva pasa como Sistema Ingenioso del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam), ha dicho que espera que "sirva de verdad para mejorar la calidad de los productores de la uva pasa moscatel y se permita fijar la población al territorio".

AYUDAS DE LA JUNTA

En este sentido, ha recordado que la Junta de Andalucía ha creado una línea de ayudas de 2,2 millones de euros para los próximos años "para permitir que se pueda seguir con estos cultivos tradicionales complementando la renta de los agricultores y de los productores", reivindicando "ayudas por parte del Gobierno y de la Diputación de Málaga para que todo ello pueda sumar y encontrar una oportunidad en la declaración de la FAO sobre la uva pasa".

En cuanto a la reforma de la PAC, "que ha provocado que España reciba los mismos fondos de estas ayudas agrícolas respecto al anterior marco pero que en Andalucía disminuyan en un diez por ciento" estos fondos "favoreciendo a otras comunidades autónomas y a otros cultivos", ha indicado que cada vez que haya un reparto de fondos por parte del PP "estaremos vigilantes desde el PSOE en el Congreso y Senado y también desde la propia Junta de Andalucía".

El secretario general de los socialistas malagueños se ha referido también a la Ley de Agricultura recientemente aprobada, señalando que "es una ley que pone en valor la agricultura y la transformación de sus productos de la industria agroalimentaria permitiendo precios justos para los productores y favorecer el desarrollo de los jóvenes agricultores y entre las mujeres, permitiendo, en este último caso, el reconocimiento de su papel necesario para seguir sosteniendo este sector".

Por su parte, el alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, ha destacado "la necesidad de seguir potenciando todo lo que se vive en torno al cultivo" de la uva pasa. "Con más de 700 socios y fundada en 1980, Ucopaxa no ha parado de innovar en la comercialización de este cultivo, por ello desde el PSOE vamos a seguir apoyando iniciativas como esta", ha explicado.

En este sentido, Moreno Ferrer ha destacado el "esfuerzo" del Consistorio veleño para culminar el centro de interpretación del vino, la uva y la pasa "que esperamos poder presentar en poco tiempo para seguir promocionando este cultivo tan tradicional y fundamental para la Axarquía", ha concluido.