Rosell (CEOE) valora el "encaje de bolillos" que ha hecho la CEV y apela a la "unidad" de los empresarios

3/05/2018 - 15:46

Cree que es momento de acometer reformas "sin miedos, todos juntos, empresarios y partidos políticos con el máximo consenso posible"

VALENCIA, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, ha valorado este jueves el "encaje de bolillos" que ha realizado el líder de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, para que la patronal autonómica "funcione" y ha animado al conjunto del empresariado a imitar el ejemplo para "ir todos juntos en la misma dirección".

Rosell se ha pronunciado en estos términos en València, en el marco de la Asamblea de la CEV que ha reelegido a Navarro como líder para los próximos cuatro años. A su juicio, la reconversión de la CEV en autonómica ha tenido un final "muy bueno" y ahora "representa a todo el mundo". En su opinión, se ha logrado que "no haya divisiones" y "todo el mundo tiene la parcela que tiene que tener".

Para el líder de la patronal nacional, "los empresarios debemos estar juntos, pequeños, grandes y medianos porque todos tenemos los mismos intereses, con diferencias de opinión según que temas, pero lo más importante es la unidad, la transparencia la independencia, y eso es lo que estamos logrando no solo en la CEV, sino en todas las patronales españolas", ha aseverado.

Existen cerca de 4.000 organizaciones empresariales de todo tipo en España, ha apuntado, y "entre todos estamos intentando que este barco de organizaciones empresariales vayamos todos en la misma dirección". En estos últimos años se han producido muchos cambios, ha comentado, "y cara al futuro hemos de ir todos en misma dirección, ser independientes económicamente y eficaces con una reducción de las estructuras y de los gastos pero dando más servicios".

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA "NO SE HACE POR ARTE DE MAGIA"

No obstante ha apuntado que "alguien ha de pagar la negociación colectiva, no se hace por arte de magia, y tanto sindicatos como parte la empresarial no viven del aire". De este modo ha instado a "buscar fórmulas para que se pague adecuadamente".

En todo caso, ha instado a ir "evolucionando" para hacer frente a la "cuarta revolución industrial, la mayor transformación económica y social de cualquier siglo, en amplitud y sobre todo velocidad, pues las cosas ahora cambian de un día para otro".

El proceso, ha explicado, "debe hacerse en clave de que no existan ganadores ni perdedores", lejos de "agoreros pesimistas". "Hay que ponerse en un pragmatismo y cierto optimismo para que todos sientan el cambio positivo". Para ello, Rosell ve "clave" el papel tanto a las empresas como a los gestores, clientes, proveedores y en definitiva de toda la sociedad.

"POCO MÁS DEL 40% DE LAS EMPRESAS TIENEN BENEFICIOS"

Según Rosell, con empresas buenas el mundo será "mejor". Pero para eso "se necesitan empresas rentables y desgraciadamente poco mas 40% empresas en este momento tienen beneficios; las que facturan más de 1.000 millones no llegan a 200 y para las que facturan menos 300.000 euros "no se nota todavía la recuperación económica".

El presidente de la CEOE ha señalado que estamos en plena recuperación del PIB y también del empleo pero "no el que se perdió en la crisis, ni de las empresas y autónomos que murieron en la crisis", ha puntualizado.

Así ha marcado como prioridades la educación y la innovación. En el primer caso ha admitido no estar contento con el modelo educativo actual que "muchas veces no sirve en el mundo práctico de las empresas". En el segundo caso, ha advertido que pese a que la investigación clave, "hemos perdido mucho terreno en los últimos años".