Montero insta a PP a ir a los tribunales si piensa que hay delito en la formación y le recuerda que "se está archivando"

3/05/2018 - 16:02

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha instado a la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero, a acudir a los tribunales si piensa que hay delito en torno a la formación, tras lo que le ha recordado que todos los casos "se están archivando".

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

Ruiz Sillero le ha preguntado en comisión por los expedientes de reintegro a diversas empresas de formación "que tendrían que haberse abierto, en cumplimiento del informe de actuación dictado por la Intervención General".

"No se está cumpliendo dicho informe de actuación de la Intervención, y sólo se han recuperado11 millones, cuando se reclaman 149 millones", ha indicado Ruiz Sillero, para la que la Junta "no está cumpliendo las recomendaciones suscritas por el interventor general y no se está recuperando el dinero".

Por su parte, la consejera de Hacienda y Administración Pública ha destacado la pulcritud del proceso seguido y de las actuaciones efectuadas y ha recordado que muchos de los casos inicialmente abiertos se están archivando.

No obstante, la consejera ha instado a la diputada del PP a que "vaya a los tribunales si cree que hay indicios de delito". "Que vaya a los tribunales y no se dedique a acusar a todo el mundo, y menos a la presidenta de la Junta", ha aseverado.

Montero ha criticado la "maniobra de confusión" del PP que "intenta plantear sobre lo que han archivado en materia de la formación". "No hay tema, podrá seguir diciendo lo que sea, pero la Consejería de Empleo está llevando a cabo sus actuaciones, y, a su vez, la Intervención está haciendo seguimiento de las actuaciones", ha añadido.

Tras reconocer que en este asunto la Consejería de Hacienda no tiene competencias, sí ha asegurado que le consta que "el centro gestor está actuando conforme a la norma", por lo que le ha pedido a Ruiz Sillero que "tenga cuidado con sus palabras".