Etopia presenta "La Máquina de Ser Otro", una experiencia que permite a los usuarios "intercambiar" su cuerpo

3/05/2018 - 16:29

La galardonada instalación 'The Machine To Be Another' ha llegado a Etopia, en una intervención que tiene lugar gracias a la colaboración de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento con el colectivo BeAnotherLab, así como al apoyo de ISAAC Lab, BIFI y Ayuntamiento de Zaragoza.

ZARAGOZA, 3 (EUROPA PRESS)

'The Machine To Be Another', o bien 'La Máquina de Ser Otro', es un sistema de realidad virtual corporeizada que permite a las personas experimentar el mundo a través de los ojos y el cuerpo de otro.

Durante la charla inaugural, que ha tenido lugar esta tarde en el auditorio de Etopia, los miembros del 'BeAnotherLab' han explicado a la audiencia el funcionamiento de este dispositivo, que combina la realidad virtual, las ciencias cognitivas y la performance, permitiendo a los usuarios la posibilidad de verse a sí mismos en un cuerpo diferente mientras se mueven e interactúan con el espacio gracias a la ayuda de personal formado para llevar a cabo estas experiencias.

Luchar contra la islamofobia o resolver conflictos de géneroAdemás, el colectivo ha explicado cómo el proyecto de 'La Máquina de Ser Otro' también funciona como una plataforma abierta para codiseñar experiencias inmersivas basadas en la premisa de habitar en la piel del otro.

Una investigación a largo plazo sobre cómo promover la empatía entre individuos de diferentes contextos sociales, culturales e ideológicos que ya se ha utilizado para abordar cuestiones como el sesgo cultural, la inmigración, la islamofobia, el vínculo generacional o la resolución de conflictos vinculados al género.

Al finalizar la charla inaugural se ha dado oportunidad a los asistentes de participar por primera vez en Zaragoza y de manera gratuita en las experiencias de realidad virtual corporeizada que propone el proyecto La Máquina de Ser Otro y que comenzarán su programación regular este sábado 5 de mayo.

Las experiencias, que se realizarán todos los jueves y sábados en Etopia hasta el 16 de junio, propondrán a los participantes dos vivencias virtuales con las que conocer el potencial de 'La Máquina de Ser Otro: La Biblioteca De Nosotros', un repertorio de narrativas en primera persona que ayudan a ponerse en la piel de migrantes, personas afectadas por la pobreza o miembros de comunidades socialmente vulnerable; y 'Body Swap' (Intercambio de cuerpo), que permite a dos personas intercambiar de perspectiva y de cuerpo entre sí durante unos minutos.