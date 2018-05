Diputación, satisfecha tras el cambio de criterio de Fomento y anunciar la Alta Velocidad

El presidente de la Diputación de Huelva y el alcalde de la capital, los socialistas Ignacio Caraballo y Gabriel Cruz, respectivamente, han mostrado su "satisfacción tras el cambio" de criterio del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, al anunciar este jueves, durante la inauguración de la nueva estación, que la misma contará con la línea la Alta Velocidad, y conectará a Huelva con Madrid en dos horas y 55 minutos y con 40 minutos con Sevilla, alcanzando una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora.

HUELVA, 3 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas tras la inauguración, Ignacio Caraballo ha valorado "el hecho de haber conseguido en dos meses cambiar el pulso del Gobierno, a través de la presión no solo de las administraciones, sino de los ciudadanos".

En este sentido, ha recordado que cuando estuvieron reunidos en Madrid con el ministro, éste "hablaba de 400 millones de euros y con esta cantidad era imposible que llegara la Alta Velocidad, hoy ha cambiado, habla de una inversión de 1.200 millones y de seis posibilidades de estudios, y estamos satisfechos".

Ante esta situación, Caraballo ha mostrado la disposición del ente provincial para trabajar con el fin de "aligerar los plazos ya que no queremos que esto se eternice y sea flor de un día cercano a las elecciones". Por ello, ha asegurado que van a estar "pendientes" y van a dar todas las facilidades para que este proyecto "se termine con la mayor rapidez posible".

Por su parte, el alcalde de la capital, Gabriel Cruz, ha manifestado la disposición total del Ayuntamiento a implicarse y a sumar en este proyecto, donde "la perseverancia de la ciudadanía onubense ha sido decisiva".

Por último, el presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Antonio Ponce, también se ha pronunciado al respecto y ha insistido en que "Huelva no puede dormirse y no puede esperar 20 años más, sino que las inversiones tienen que ser inmediatas para que Huelva no se quede descolgado del desarrollo de Andalucía".