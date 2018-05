Podólogos alertan de que es "ilegal" que tiendas deportivas usen estudios de la pisada para diagnosticar patologías

3/05/2018 - 18:06

El Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía quiere advertir a la ciudadanía de los riesgos para la salud que suponen ciertas prácticas que se están llevando a cabo por algunos profesionales que no pertenecen a la podología.

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

En concreto, quiere poner el foco del intrusismo en las tiendas deportivas por realizar diagnósticos de la salud del pie mediante estudios de la pisada, en las tiendas de estética por usar elementos cortantes cuando no tienen autorización sanitaria, y en las ortopedias por llevar a cabo diagnósticos y poner tratamientos sin la debida indicación médico-podológica.

En el último año, el Colegio de Podólogos de Andalucía ha detectado, según indica en un comunicado, la realización de este tipo de prácticas ilegales que suponen un intrusismo para la podología, además de un riesgo para la salud para las personas que reciben estos servicios fraudulentos, y por ello pondrán las medidas legales pertinentes en los casos que sea necesario.

En algo más de un año, seis han sido las sentencias favorables al Colegio, una de ellas con pena de prisión en la provincia de Almería, que ha emprendido junto a su asesoría jurídica un camino constante de persecución contra el intrusismo en el sector.

En cuanto a las tiendas deportivas, desde el Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía defienden que son los profesionales competentes y con el conocimiento sanitario adecuado para realizar estudios de la pisada completos y la posterior recomendación en el uso del calzado.

"Este tipo de establecimientos de venta de material deportivo, pueden usar el análisis de la pisada para asesorar sobre qué calzado deportivo óptimo podría ser mejor o peor para su cliente, pero nada más. No es un estudio de la pisada completo. Las máquinas que hay en estas tiendas están para ayudar pero no para dar una solución certera", destacan.

El presidente del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía, Jorge Barnés, explica que el estudio de la pisada incluye una exploración articular y muscular, el uso de una plataforma de presiones y la observación de la forma de caminar.

"Con todo ello, el podólogo obtiene un informe detallado con el que recomendará cambios en la rutina, modificaciones en el calzado y, en caso de ser necesario, plantillas o soportes plantares a medida totalmente personalizados y adaptados al pie para tratar o evitar las lesiones", señala Barnés.

"La prueba de la pisada no sólo es aconsejable para practicar deporte, también para personas que sufran dolencias o alguna lesión, y además va mucho más allá de detectar a un supinador, pronador o neutro", explica el presidente del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía.

"La realización de estos estudios requiere de conocimientos específicos en anatomía, patología o identificación de patrones anormales de marcha, entre otros, con los que contamos los podólogos", detalla Jorge Barnés. "No es ilegal que se use una máquina para ayudar a analizar la pisada pero no pueden hacer diagnósticos mediante su uso y supone una atención infravalorada. Esta atención solo te la pueden dar los profesionales de la Podología. Sabemos que muchas tiendas las están quitando porque se quedan cortos y les está generando problemas con sus clientes".

Sobre los centros de estética, los podólogos andaluces explican que en las tiendas de estética generalmente las personas usuarias empiezan a ser tratadas desde el punto de vista estético y luego pasan a ser analizadas desde el punto de vista de la salud.

"En estos establecimientos se pueden limar, pintar o pulir uñas pero por ley tienen prohibida la utilización de sistemas cortantes para la eliminación de hiperqueratosis. No pueden emplear nada que sea cortante y por ello no tienen que pasar ningún tipo de inspección sanitaria. Quien lo hace somete a un grave riesgo a las personas usuarias porque estos centros no tienen los instrumentos ni los medios para evitar cualquier problema de salud como una hemorragia al cortar durezas en los pies, por ejemplo. Además, el material que emplean no ha pasado el debido proceso de esterilización y hay un riesgo real de infecciones".

Según declaraciones de Antonio Guerrero secretario del CPPA "no sólo se corre riesgo de infección con los elementos cortantes, el uso del mismo esmalte de uñas para distintos usuarios hace posible la trasmisión de posibles infecciones en las uñas." Por otra parte, desde el Colegio de Podólogos aclaran que las ortopedias son establecimientos sanitarios donde, bajo la supervisión de un médico o podólogo, se lleva a cabo la creación y dispensación, con adaptación personalizada al paciente, de productos sanitarios de ortopedia considerados como productos de prótesis u órtesis, así como ayudas técnicas destinadas a paliar la pérdida de autonomía o funcionalidad o capacidad física de los usuarios.

En este contexto, explican que "sin la debida indicación médica o podológica, no tienen capacidad de prescribir ni de dar una atención directa al paciente en lo que se refiere a las prótesis o elementos a medida. Pueden vender lo que tengan fabricado pero lo que se tenga que fabricar a medida del paciente tiene que ser prescrito por un médico o por un profesional de la podología".

"La mayoría de las ortopedias atienden este tipo de razonamiento pero hemos detectado casos en los que se saltan este protocolo y se hacen análisis con el posterior tratamiento", según declaraciones del secretario del CPPA Antonio Guerrero, cuando este tipo de prácticas llevan como finalidad un carácter diagnostico se estaría incurriendo en un delito de intrusismo.

Existen estudios realizados donde se demuestra el perjuicio que estas prácticas han causado en usuarios mal diagnosticados por personal no competente para ello, provocando lesiones y originando alteraciones a distintos niveles.