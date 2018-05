PSOE-M pide al Gobierno regional que su "paralización" no influya en resolver el conflicto de los autobuses interurbanos

3/05/2018 - 18:10

El PSOE-M pide al Gobierno regional que no se escude en su condición de 'estar en funciones' y que su "paralización" no influya para no intermediar en el conflicto laboral de los autobuses interurbanos que ha llevado este jueves a la convocatoria de paros parciales en todas las líneas.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el PSOE en un comunicado, para el portavoz socialista de Transportes en la Asamblea de Madrid, Daniel Viondi, "la crisis del PP no puede bloquear todo lo que afecta a los madrileños, deben ser ágiles en buscar una solución que no perjudique ni a usuarios ni a condiciones de los trabajadores".

El servicio de autobuses interurbanos en la Comunidad de Madrid es un servicio básico para más de medio millón de usuarios cada día y suponen un servicio "imprescindible" para la movilidad en la región, y en especial para los municipios que no disponen de otro servicio de transporte público alternativo.

"La vida cotidiana para acudir a sus puestos de trabajo, a los centros educativos o a un centro sanitario entre otras cuestiones se va ver alterada si no se pone remedio de forma urgente", ha asegurado Daniel Viondi.

Para los socialistas madrileños, esto sucede por la "polarización de estos servicios en dos grandes empresas, que engloban el 80 por ciento de los servicios interurbanos y del transporte escolar".

Esta situación, consentida y avalada por los gobiernos del PP durante sus más de 20 años de gobierno en la Comunidad de Madrid, "otorga a las empresas una posición muy fuerte ante cualquier negociación con trabajadores y el resultado es una precarización de las condiciones laborales, a lo que se añado una falta de competitividad en el sector que les permite imponer los precios de mercado".

"Exigimos al gobierno regional, que aunque esté en funciones que no sea un mero espectador y actué para mediar con diligencia y rapidez en un conflicto que, ante la falta de acuerdo, puede dar paso a una huelga completa, que sufrirán miles de madrileños y madrileñas", ha pedido Viondi.