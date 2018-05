Arranca sin Mieres una nueva reunión del área metropolitana

3/05/2018 - 18:16

El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, ha presidido en la tarde de este jueves una nueva reunión del área metropolitana, correspondiente al grupo de trabajo del área de autoorganización.

OVIEDO, 3 (EUROPA PRESS)

El encuentro ha estado marcado, al igual que la semana pasada, por la ausencia de representantes del Ayuntamiento de Mieres, uno de los seis municipios impulsores del proyecto.

El motivo sigue siendo la controversia surgida a raíz de la ubicación del grado universitario del Deporte, que Mieres, con su alcalde Anibal Vázquez (IU) a la cabeza, reclama. Su idea es no volver a las reuniones del área metropolitana hasta que no obtenga la ubicación del grado en el campus de Mieres.

Sí acudieron los alcaldes Wenceslao López (Oviedo), Mariví Monteserín (Avilés), Ángel García (Siero). Desde la Consejería de Infraestructuras también daban por confirmada la asistencia del alcalde de Langreo, Jesús Díaz. Por parte de Gijón ha estado presente la concejal de Hacienda, Organización Municipal y Empleo del Ayuntamiento de Gijón.

Asistieron también representantes de grupos municipales de esos municipios, además de portavoces de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y de Delegación del Gobierno.

Preguntado por la ausencia de Mieres, dado el peso que supone la incomparecencia de uno de los seis municipios impulsores, Fernando Lastra no ha querido entrar en debate alguno. "Yo confío en que no falte nadie nunca, no tengo ánimo de polemizar", se ha limitado a responder al ser preguntado por si esperaba que Mieres volviese a reincorporarse a los trabajos.

GIJÓN Y SIERO

La concejal de Gijón Ana Braña también ha sido preguntado por la ausencia de Mieres, teniendo en cuenta además que Gijón también pugna por el grado del Deporte. Braña, sin embargo, ha dicho que se trata de temas diferentes. "Una cosa es la ordenación del territorio y otro el grado del Deporte", ha señalado, antes de considerar que Gijón es "una ciudad idónea para albergar ese grado"

Mientras, el alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', sí ha lamentado que ese tipo de polémicas, derivadas de disputas con un cierto componente localista, puedan frenar los trabajos. "Si cada uno trasladamos nuestros problemas al área metropolitana, se quedará en una mera promesa", ha advertido, no sin antes dejar claro que puede compartir la opinión del alcalde de Mieres, Anibal Vázquez.

ÁREA DE AUTOORGANIZACIÓN

La de este jueves es la cuarta reunión, en concreto la segunda de trabajo. Tras el encuentro de hace un año del grupo de trabajo de movilidad, la cita de este 3 de mayo ha sido para definir el modelo de autoorganización.

Lastra ha explicado, a preguntas de los periodistas, que iban a debatir la estructura político-administrativa (consejo, área o consorcio, por ejemplo) del área para lograr un acuerdo. El calendario de trabajo que presentó a los asistentes contempla tenerlo listo en el otoño. "El área central es una realidad", ha indicado.