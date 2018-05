STE-Rioja se opone a la realización de las reválidas de Primaria y de Secundaria

3/05/2018 - 18:24

STE Rioja se muestra contrario a la realización de las reválidas de Primaria y Secundaria. En un comunicado de prensa lamentan que "a pesar de las numerosas objeciones" que los diferentes agentes educativos "hemos venido haciendo en relación a las pruebas de evaluación individualizada desde que se publicó la LOMCE", la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja "sigue dictando instrucciones y realizando las mismas un curso más".

LOGROÑO, 3 (EUROPA PRESS)

Aún así, y según explican desde STE-Rioja, "muchas son las administraciones educativas autonómicas que se niegan a realizar estas pruebas".

STE-Rioja quiere argumentar "por qué, al igual que colectivos docentes y de padres y madres, nos oponemos a la realización de estas pruebas de evaluación".

Así, indican, con estas pruebas se someterá al alumnado a una situación de estrés "injusta e inútil" desde la perspectiva pedagógica.

"Consideramos que las reválidas son un mecanismo ineficaz que poco o nada tienen que ver con la calidad educativa y que en nada refuerzan la igualdad de oportunidades", explican.

Están realizadas por profesorado ajeno al alumnado y centradas en competencias instrumentales dejando a un lado la formación global de la persona, la diversidad, la creatividad y sin respetar los procesos de maduración individuales.

Aunque la Consejería de Educación subraya que no se trata de establecer ránkings entre centros y que los informes no se harán públicos, "no hay garantía de que esto llegue a suceder", indican desde STE-Rioja.

Este tipo de pruebas "conlleva un desprecio hacia la profesionalidad del profesorado, y con ello de los centros, ya que se minusvalora la formación y capacidad para evaluar al alumnado y detectar sus problemas y cómo abordarlos".

Suponen, según STE-Rioja, "una duplicidad de funciones, muchas de ellas meramente burocráticas por parte de los tutores, con elevado número de alumnos y con el incremento de labores que, en muchos casos son más administrativas que pedagógicas y sin un valor real en los resultados".

Las pruebas son externas y, por tanto, no tienen en cuenta las características peculiares ni de centro ni de su alumnado tratándose de una evaluación descontextualizada.

STE-Rioja considera que" con las evaluaciones preceptivas a realizar por el equipo docente que atiende a cada uno de los alumnos, con el registro de sus capacidades y logros realizados a lo largo de cada etapa, es más que suficiente y que no es necesario que se atienda a otras pruebas externas que no aportan ninguna mejora en el Sistema Educativo".

Además, la realización de las mismas "supone un coste económico que podría evitarse para contribuir a la reversión de los derechos educativos perdidos con los recortes".

STE-Rioja anima a las familias "para que se opongan a la realización de estas pruebas y sigue exigiendo la derogación inmediata de la LOMCE".