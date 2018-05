Ginés Jiménez ve "normal y esperada" su absolución en el 'caso Bloque'

3/05/2018 - 19:00

El exjefe de la Policía Local de Coslada Ginés Jiménez Buendía ha considerado "bastante normal" la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le absuelve de los delitos del llamado 'caso Bloque' y ha asegurado que esperaba el fallo "desde hace mucho tiempo, dado que desde la instrucción se ha venido demostrando que no existía trama alguna".

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Jiménez se ha mostrado "contento" con la resolución judicial y ha insistido en que ha sido "algo esperado" tanto para él como para su abogado. "Hemos sufrido dos meses y medio de juicios y al final tres profesionales han llegado a la conclusión que no existe delito", ha expresado, en referencia a los jueces que han dictado la sentencia.

Además, el exjefe policial cree que los hechos que le imputaban "podían haber quedado archivados en la fase de instrucción" y que fue el "factor mediático" lo que hizo que, a su juicio, la Fiscalía, "al ser una institución jerarquizada, llevase la causa a cabo".

El caso comenzó con 40 detenidos, de los cuales 26 han sido policías locales, finalmente llegaron a juicio seis. Según Jiménez, la absolución "ha demostrado que no ha existido trama ni mafia policial".

Del mismo modo, Jiménez ha afirmado que la inspección en locales de ocio es una "actividad común" que deben realizar las policías locales de cada municipio para mantener la seguridad en los locales y que en Coslada se realizaba con "absoluta normalidad". Precisamente, el fallo judicial no ve delito en estas inspecciones ni que se hubiera beneficiado de ellas.

Igualmente, el expolicía ha añadido que el caso ha sido archivado no "no por las nulidades que se dieron de pruebas en la fase de instrucción, sino porque cada caso ha sido investigado a fondo y se ha demostrado que no hay delito".