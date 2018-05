El Pride Barcelona 2018 acogerá más de 100 actos el 29 y el 30 de junio

3/05/2018 - 19:01

Reclamará los derechos de los refugiados LGTBI

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El Pride Barcelona 2018 se celebrará en la avenida Maria Cristina de la capital catalana los días 29 y 30 de junio con un programa que reunirá más de 100 actos repartidos por el 'Gaixample' y toda la ciudad, entre los que se incluirán conferencias, conciertos gratuitos, fiestas y actividades deportivas, entre otros, ha informado este jueves en un comunicado.

La organización ha presentado su nueva imagen y campaña social, y ha explicado que el Pride Barcelona de 2018 se centrará en visibilizar y reclamar los derechos de las personas refugiadas LGTBI, que además de tener que huir de sus países de origen por guerras, conflictos y persecuciones tienen que hacer frente a discriminación por su orientación o condición sexual.

El presidente de Acegal y presidente y consejero delegado de Axel Hotels, Juan P.Julià, ha señalado que la imagen del Pride se desmarca de una Barcelona agitada por acontecimientos sociopolíticos y económicos con un mensaje de amor y unión a toda la ciudadanía, especialmente al colectivo LGTBI, bajo el mensaje 'All My Loving' y el hashtag #allmyloving.

"Barcelona es una ciudad de corazón abierto y de respeto por la diversidad, siendo además una de las ciudades favoritas para el colectivo LGTBI en todo el mundo", ha expresado el director de Acegal y director de Pride, Eloi Morte, que también ha querido transmitir un mensaje positivo y lleno de alegría que invite a celebrar y reivindicar la diversidad.

CAMPAÑA DE REFUGIADOS

La imagen del cartel principal y testimonio de la campaña de Refugiados LGTBI, Carol, ha dicho que en Barcelona siente que su vida ya no corre peligro: "Como persona me he vuelto a reconstruir, ahora estoy más segura de mi misma y tengo esperanza. Por eso el apoyo de la gente de aquí es muy importantes", y ha destacado que llegó a la ciudad hace un año y medio.

En el marco del Pride Barcelona 2018, el 28 de junio edificios emblemáticos de la ciudad como la Casa Batlló, el Hotel W, el centro comercial Arenas y El Molino se iluminarán con la bandera arcoiris; el día 29 se celebrará la tradicional 'Carrera de Tacones' y el 'Barcelona Drag Rrace' para coronar a la 'Reina de Pride', y el día 30 se realizará una masterclass de la entrenadora Magali Dalix.

El mismo sábado 30 de junio, a las 17 horas, empezará la manifestación bajo el lema 'Por las personas Refugiadas LGTBI', que saldrá de el parque de las Tres Xemeneies, y recorrerá la avenida Paral·lel y llegará a la avenida Maria Cristina a las 19 horas, donde se leerá el manifiesto de esta edición, y que también acogerá el 'Pride Village', el 'Pride Kids' y el escenario principal.

La organización ha adelantado las actuaciones de la ganadora de Eurovisión 2014, Conchita; la ganadora de Eurovisión 2012, Loreen, y los artistas y grupos Gala, La Prohibida, Ms Nina y King Jedet, entre otros, y ha indicado que la programación completa se dará a conocer en los próximos días, y ha asegurado que "promete ser una de las mayores celebraciones del orgullo en Barcelona".

Asimismo, han informado que el Orgullo de Barcelona de este año, que culminó el sábado con una manifestación festiva y conciertos en la ciudad, ha generado un impacto de 40 millones de euros y ha registrado una afluencia de más de 260.000 personas, un 20% de ellos turistas.