Víctimas creen ETA no ha asumido su derrota y claman para que no quede impune

Madrid, 3 may (EFE).- Las víctimas del terrorismo han asegurado hoy que el comunicado en el que ETA ha anunciado su disolución no es más que la constatación de su derrota, aunque la banda no la haya asumido ni se haya hecho responsable única de su actividad, que no debe quedar impune ni premiarse con el acercamiento de sus presos.

ETA ha difundido hoy en euskera y en castellano un comunicado, leído por la presa Marixol Iparragirre Genetxea, "Anboto", y el huido Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, "Josu Ternera", en el que ha anunciado el "final de su trayectoria" y el "desmantelamiento" total "del conjunto de sus estructuras".

"Porque aún existen más de trescientos crímenes de ETA sin esclarecer, además de víctimas desaparecidas, la banda terrorista no puede encontrar ninguna vía para la impunidad de sus crímenes. Nada les debemos, nada les daremos", ha sido la respuesta al comunicado de Marimar Blanco en nombre de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT) que preside.

La hermana del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por ETA, ha sido tajante: "ETA no nos ha ahorrado ni un solo muerto. Mientras ha tenido capacidad para matar ha seguido haciéndolo de forma imperturbable. Por eso llega tarde su declaración de extinción. No estamos ante un acto voluntario, es, pura y simplemente, la constatación de una evidencia".

Blanco ha exigido la colaboración de la banda en los atentados que aún no se han esclarecido y ha dejado claro que las víctimas no admitirán que quienes causaron tanto sufrimiento y dolor pretendan encontrar atajos para eludir la acción de la Justicia y de la Ley.

Antes, en declaraciones en el Congreso, Blanco ha opinado que el final anunciado por ETA "no deja de humillar" a las víctimas, ya que sigue sin reconocer el "reguero de sangre" que ha dejado durante cinco décadas.

Desde el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) del País Vasco, un portavoz ha dicho que el comunicado de ETA no hace alusión a las víctimas que ha causado porque "se niega a asumir su responsabilidad criminal" y ha añadido que en los últimos días la banda está protagonizando "una campaña de propaganda planeada al milímetro y dosificada muy eficazmente".

"Al final, lo que está buscando es justificar su propia existencia y la absolución histórica de todos aquellos que la han apoyado en algún momento o que han formado parte de ello", ha destacado antes de señalar que el hecho de que se "desactiven" las siglas de ETA, "no implica que se desactive su proyecto político".

Mientras, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha arremetido contra el Gobierno por permitir que ETA "se salga con la suya" y que la organización terrorista oculte que ha sido totalmente derrotada por el Estado de Derecho.

En declaraciones a Efe, el presidente de la AVT, Alfonso Sánchez, ha tildado de "inaudito" y "esperpéntico" el comunicado de la banda. "Esto es una tomadura de pelo. Al final los criminales asesinos quedan como los chicos buenos con actos de celebración sin que el Gobierno haga nada", ha denunciado Sánchez.

Convencido de que el desarrollo de estos acontecimientos y los de un futuro próximo están marcados desde hace años, la AVT vaticina que el acercamiento de presos será "una realidad".

Y si eso se produce antes de que se esclarezcan los 379 atentados aún sin resolver, el Gobierno tendrá enfrente a la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), como ha advertido su presidente, Daniel Portero.

"En el momento en el que Gobierno mueva a uno solo (un preso), tendrá enfrente a Dignidad y Justicia", ha dicho Portero, quien ha calificado de "marionetas" de Sortu a los dos etarras históricos que han leído el comunicado, redactado "realmente" por este partido, en su opinión.

También se ha pronunciado la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo, cuyo portavoz, Javier López, ha asegurado que con el anuncio de ETA de su disolución la banda terrorista ha intentado "quedar bien", pero en modo alguno ha asumido la "responsabilidad única" en sus acciones ni ha reconocido su derrota.

El portavoz ha lamentado que ETA siga sin pedir perdón a la sociedad en general y a los afectados por la acción terrorista, y ha señalado que lo que la banda quiere ahora es una negociación para "suavizar" la situación de sus presos. Pero no lo va a conseguir, ha recalcado.

Una víctima, María José Rama, viuda del guardia civil Juan Carlos Beiro Montes, asesinado en 2002 al hacer explosión una pancarta trampa, ha lamentado que el final de ETA "no es" el que querían ni las víctimas ni la sociedad, y ha insistido en que la banda "no puede poner el contador a cero sin saldar las deudas pendientes".

"Parece todo una pantomima", ha añadido, tras lo que ha incidido en que "no se puede hacer borrón y cuenta nueva: a ETA hay que derrotarla haciendo justicia".