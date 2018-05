Gerardo Camps defiende los controles financieros en Feria Valencia y que en su etapa nunca dejó de pagar sus compromisos

3/05/2018 - 19:08

Admite que hubo "divergencias" sobre quién debía pagar la factura del Congreso del PP en 2008 pero ha subrayado que ya está abonada

El exconseller de Economía y Hacienda durante el segundo plan de modernización de Feria Valencia y actual diputado nacional del PP, Gerardo Camps, ha asegurado este jueves que en la institución se hicieron los controles financieros que "procedían" como así lo demuestra el hecho de que el Banco de Inversiones Europeo (BEI) les concediera la financiación y ha remarcado que durante los años que fue conseller, la feria "nunca incumplió los convenios ni dejó de pagar".

"No puede salir un solo euro si no está de acuerdo el BEI, señores que no tienen nada que ver con el PP y nadie decir que el dinero gastado no haya ido a las inversiones de la feria", ha defendido para remarcar que lo que se ha gastado está en la obra.

Así lo ha indicado Gerardo Camps en una comparecencia en la comisión de Les Corts que investiga la gestión general de las instituciones feriales en la Comunitat Valenciana, donde ha explicado que hubo que acometer esa inversión porque "si no, la feria se quedaba por detrás de otras". "Esa inversión tal y como se proyectó era la que se entendía que era necesaria porque no se sabía de la crisis y lo que iba a pasar", ha subrayado.

Por ello, ha querido dejar claro que la obra está "bien hecha, financiada y pagada" y ha admitido que sin la participación de la Generalitat hubiera sido "difícil" que se hubiera acometido las obras. "Pero la Generalitat está para eso y es la competencia de promoción de la actividad industrial y en ese momento todos empresarios y sectores comerciales decían 'menos mal que se hace eso porque si no nos vamos a Madrid'", ha relatado.

En su intervención, ha destacado que el primer plan de ampliación de 2001 "se quedó corto" y por eso se realizó uno nuevo que diseña y ejecuta Feria Valencia y cuya financiación buscó el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) entre los bancos y que consiguió financiación del BEI.

En este sentido, ha subrayado que "todo estaba sometido siempre a todos los controles a efectos financieros" y ha subrayado que "si hay algo controlado es un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) porque si un banco normal exige de todo para un préstamo, imagínese el banco de todos los europeos", ha manifestado.

"No es que el BEI controle, que lo hace, la financiación de una determinada inversión, es que antes también hay que solicitarla en un programa que aprueba el Consejo Europeo porque el BEI no da dinero a cualquiera", ha insistido para lamentar que "a veces se dice con cierta ligereza que 'aquí se gastaba sin control'" y, en este punto, ha señalado que todos los procedimientos estaban "legalmente establecidos". "Entiendo todo justificado y la obra está hecha", ha añadido.

Además, ha defendido que, asimismo, desde el IVF se ejercían controles durante la operación financiera y había informes de auditores y ha admitido que no sabía de la existencia de la comisión de seguimiento de los convenios entre feria y Generalitat anteriores porque nadie le trasladó su existencia. Sin embargo, ha considerado que este hecho no supone que hubiera controles de instituciones que intervienen, porque ha insistido en que los había, y ha señalado que tampoco afecta a la situación de Feria Valencia.

Ha asegurado que durante los años que fue conseller la feria "nunca incumplió los convenios ni dejó de pagar". "En 2009 ya entró en número rojos y tenía pérdidas de explotación, pero hasta 2011 nunca dejó de cumplir y las proyecciones se conocían y se podía acometer un proyecto de inversión como este", ha remarcado.

De hecho, ha enfatizado que la previsión de crecimiento de la feria estaba avalada por las principales agencias de rating como "triple A" y "no había riesgo para que este plan no se pudiera acometer" ya que ha admitido que el problema aparece con la crisis económica en 2008 cuando empezaron los números rojos y la feria, "igual que comunidades autónomas y otras empresas se queda sin ingresos pese al ajuste de gastos". Por ello, el Consell empezó la reducción del sector público instrumental y fundacional.

GASTOS EN TARJETAS

Preguntado por el gasto de más de 1,2 millones en gastos de representación en Feria València, Camps ha señalado que supone que estarían "debidamente auditados" y ha animado a los diputados de la comisión a presentar la "correspondiente denuncia" si no ven "bien los gastos".

En este punto, Gerardo Camps ha subrayado que "nunca" durante su etapa se subvencionaron gastos en funcionamiento de la feria ni la institución "nunca le regaló nada". "Hacer demagogia no ayuda en nada a resolver problema", ha remarcado.

Ha negado que existiera sobrecostes, sino que eran "modificados legalmente establecidos" y ha criticado el actual decreto aprobado por el Consell del Botànic porque ha señalado que en caso de que ahora apareciese algún "sobrecoste no justificado", no se podría recuperar el dinero porque la Generalitat ya no tiene la posición de avalista.

CONGRESO NACIONAL DEL PP EN 2008

Respecto al retraso del abono por parte del PP de la factura de 568.000 euros por la celebración del Congreso nacional del PP en 2008, en el que Mariano Rajoy fue reelegido candidato, ha admitido que había "cierta divergencia dentro del partido sobre quién tenía que pagar la factura". "Finalmente se ha determinado y se ha pagado y no veo mayor problema", ha subrayado para señalar que en todos los comités ejecutivos nacionales a los que asistió "nunca se debatió ese asunto".

Gerardo Camps ha finalizado su comparecencia resaltando la importancia de la institución ferial como "motor, tractor y ayuda al gobierno de la Generalitat en la promoción de los sectores económicos" y también por el impacto económico que generaba. "Las infraestructuras están y con lo cual el medio está puesto en marcha y ahora tenemos que perseguir el fin. Respecto futuro seguro estoy seguro de que decidirán lo mejor para la feria, la Comunitat", ha zanjado.