Absuelto el acusado de amenazar a un testigo protegido del caso Sancus/Cursach

3/05/2018 - 19:12

A.I.V., el acusado de haber amenazado al testigo protegido número 29 del caso Sancus/Cursach, ha quedado absuelto por el Juzgado de lo Penal número de 2 de Palma.

PALMA DE MALLORCA, 3 (EUROPA PRESS)

En concreto, la Sala le absuelve del delito de obstrucción a la justicia continuado y del delito de quebrantamiento de medida cautelar continuado; aunque la resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación.

Según la sentencia, "no se han acreditado de un modo fehaciente los hechos por los que se acusa a A.I.V." aunque la magistrada asegura que "es consciente" de que "no dice toda la verdad en cuanto a los cambios de sus declaraciones en otros procedimientos".

Así, asegura que "sabe mucho más" de lo que manifestó en el juicio respecto a quienes son las personas que le han estado enviando mensajes amenazantes e insultantes en los que se les dice, entre otras cosas, "tú cárcel por maricón, tú matar maricón no cárcel".

Por otro lado, la Sala destaca que "aunque el acusado no digatoda la verdad, no tiene la obligación de decirla", y, añaden a continuación, que "probablemente tiene miedo de lo que le pueda ocurrir" "pero ello no significa que haya cometido los delitos que se le imputan".

En este sentido, abunda en que la jueza "tiene claro que el acusado recibía mensajes amenazantes de un grupo de rumanos", y por ello "es evidente que el acusado no dice toda la verdad".