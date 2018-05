Aprobada una moción que pide paralizar la cesión por 75 años de dos parcelas dotaciones públicas en Cascajos y Fardachón

3/05/2018 - 19:31

El pleno del Ayuntamiento de Logroño, con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos, 'Cambia Logroño' y el PR+ - el PP ha votado en contra-, una moción que pedía la paralización de la cesión por 75 años de dos parcelas dotaciones públicas en los barrios de Cascajos y Fardachón. Además, en la propuesta, presentada por los socialista, a través de su concejal, Maria Marrodán, han pedido también que se realice la construcción pública de una residencia de mayores en Logroño.

LOGROÑO, 3 (EUROPA PRESS)

Sobre la cesión, la edil del PSOE ha señalado "teniendo en cuenta la falta de equipamientos dirigidos a personas mayores de los que adolece nuestra ciudad, este concurso para la concesión de suelo público resulta particularmente grave porque han optado a estas parcelas tres empresas que se dedican justamente a la construcción y explotación de residencias y centros de días para personas mayores", ha asegurado.

Ha señalado que "se puede dar la circunstancia de que el equipo de Gobierno que dirige Gamarra se deshaga de parcelas dotacionales públicas para permitir que la empresa privada se lucre al atender las necesidades de la población mayor logroñesa sin que el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma dé respuesta desde lo público".

Por ello, ha reclamado que "se respete una resolución del Parlamento regional de 2016, para que se realice la construcción pública de una residencia de mayores en Logroño", así como hacer efectiva la partida presupuestaria para ello en las cuentas regionales de 2018.

Ante esto, la moción plantea que el Consistorio ceda una parcela para este fin a la Comunidad y que, también por parte municipal, "no se desarrollen más concursos para la cesión o enajenación de parcelas dotacionales hasta que no se revise el Plan General".

"PRIVATIZACIÓN"

En su intervención, el concejal de Desarrollo Urbano, Pedro Sáez Rojo, ha criticado los argumentos socialistas, al tiempo que ha puesto en duda los usos para los que cedió el Gobierno municipal del PSOE-PR las parcelas dotaciones tales como "centros ginecológicos, clínicas veterinarias o para un Centro de Día en la zona de La Guindalera, que tiene una media de edad de 40 años".

A continuación, en el turno de portavoces, el del PR+, Rubén Antoñanzas, ha señalado que "no tenía problema" en que se de a manos privadas alguna parcela dotacional, si bien si que ha puesto en duda el uso que se les quiere dar a las de Cascajos y Fardachón, así como ha criticado que "como no estamos con el Plan General no sabemos las necesidades de la ciudad".

La concejala de 'Ciudadanos', María Luisa Alonso, ha exigido que se revise el Plan General y que "se establezcan criterios claros para las parcelas dotacionales en los barrios, teniendo en cuenta la necesidades de los mismos".

Nieves Solana, de 'Cambia Logroño', ha afirmado que su grupo "está en contra de las privatizaciones", por lo que en el caso del suelo dotacional "se debe tener en cuenta las necesidades de la gente más que hacer un negocio que acabe en manos privadas".

La portavoz del PSOE, Beatriz Arraiz, le ha recordado a Sáez Rojo que gobernando los socialistas y regionalistas le ofrecieron al Gobierno riojano una parcela dotacional para la construcción de una residencia de ancianos en Pradoviejo, y otra para un colegio, que "fueron rechazadas, porque decían que no hacía falta".

Ahora, con la cesión del Ayuntamiento se busca "favorecer los intereses privados", al tiempo que ha recordado que la ciudad corre el riesgo de una "despatrimonialización del suelo público".

Finalmente, el concejal de Desarrollo Urbano ha acusado a los grupos de la oposición de "buscar la paralización de la ciudad, para después acusarnos de que la ciudad no se mueve", para concluir que "no hay motivo objetivo para paralizar el concurso".

BONOPARKING Y VIOLENCIA DE GÉNERO

Por otra parte, el Ayuntamiento de Logroño ha aprobado una propuesta socialista, defendida por el concejal, Vicente Ruiz, que ha sido apoyada por su Grupo Municipal, así como por Ciudadanos, Cambia Logroño y PR+, que ha contado con el rechazo del PP, para la creación de un bonoparking para los aparcamientos de rotación.

Durante el debate, el concejal de Transporte Urbano, Francisco Iglesias, ha anunciado que este viernes, acompañado de la concejal de Comercio, Pilar Montes, van a presentar una campaña de aparcamiento para clientes del comercio logroñés.

También, el pleno ha dado el visto bueno a una moción también del PSOE, presentada por su concejal, Izaskun Fernández, para el cumplimiento de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género aprobado por el Congreso. PSOE, Cambia Logroño y PR+ han votado a favor de la misma, mientras que PP y Ciudadanos se han abstenido.