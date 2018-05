Julia Otero reivindica el valor de movilizarse y proclama que "corren tiempos interesantes para la causa de la mujer"

3/05/2018 - 19:32

La periodista gallega recoge en Ferrol el Premio José Couso, preocupada por un mundo en el que se va "en contra de las libertades"

FERROL, 3 (EUROPA PRESS)

La periodista radiofónica Julia Otero, que dirige de lunes a viernes el espacio 'Julia en la Onda', que se emite en Onda Cero, ha mostrado su preocupación este jueves por el hecho de que en el mundo se vaya "en contra de las libertades en general". "Se premian opciones políticas, tal y como estamos viendo en Europa, que persiguen las libertades, con propuestas xenófobas muchas veces", ha manifestado, en un acto en el que ha reivindicado la educación y la movilización frente a los ataques a las libertades y, en concreto, a la libertad de prensa.

Dichas manifestaciones las ha realizado Otero en Ferrol, a donde se ha desplazado para recoger el Premio José Couso a la Libertad de Prensa, que organizan el Colexio de Xornalistas de Galicia y el Club de Prensa de Ferrol.

En concreto, se pronunció de este modo durante la recepción oficial ofrecida por el Ayuntamiento de Ferrol, ante la presencia del alcalde de esta ciudad, Jorge Suárez (FeC), y otros representantes municipales, minutos antes de recibir el galardón que la acredita como ganadora de la décimo cuarta edición de esta distinción, en un acto desarrollado en el Teatro Jofre.

"Yo creo mucho en las movilizaciones de la gente, creo mucho en este tipo de movimientos sociales, que no derriba gobiernos de entrada, que no hace tambalear las instituciones, pero hace que se replanteen cosas, ya que el ciudadano no es solo un tipo que va cada cuatro años a decidir quien es su gobierno. Si no hacemos política todos nosotros, nos la hacen, y a lo mejor no es la que nos gusta", ha incidido la periodista, natural de Monforte (Lugo).

COMPROMISO

Julia Otero también ha asegurado que el recibir la distinción que lleva el nombre del cámara ferrolano "asesinado en Irak, cuando ejercía de periodista, es un premio que compromete a diferencia de cualquier otro, que exige que moralmente tengas una posición delante del micrófono, en la informaciónm que no decepcione a aquellos que un día pusieron tu nombre en una papeleta".

Es por ello que la periodista de Onda Cero ha destacado que espera "honrar como se merece la memoria de José Couso", ya que el mensaje que recibió "con más ilusión", fue a la media hora de saber que era la ganadora, a través de Twitter, de la hermana de José Couso, Sabela Couso.

"Me decía que ella estaba orgullosa y feliz de que llevara un premio con el nombre de su hermano y que su madre era la más feliz por saber que el nombre de su hijo iba a estar en mi casa", ha subrayado.

"TIEMPOS INTERESANTES PARA LA CAUSA DE LAS MUJERES"

A preguntas de los medios de comunicación, acerca de cual era su opinión de convertirse en la primera periodista gallega en conseguir este premio y la tercera mujer de catorce galardonados, ha asegurado que "es una buena noticia, pero insuficiente". "Estamos sobre el 20%, en el IBEX incluso estamos peor", ha incidido.

"Corren tiempos interesantes para la causa de las mujeres y lo que pasó el 8 de marzo va a tener continuidad, lo estamos viendo con la sentencia de La Manada y parecía que estábamos anestesiados y colectivos importantes de la sociedad, como los pensionistas y las mujeres, que han tomado de manera pacifica las calles, en donde el hartazgo es de tal calibre que el 'basta ya' está sonando muy atronador", ha trasladado la periodista residente en Cataluña.

Al tiempo, ha advertido que esta situación "tendrá que empezar a notarse no solo en los premios", sino también "en quien dirige los medios de comunicación. "Como ejército somos bastante más de la mitad", ha constatado.

DÍA REIVINDICATIVO

Por su parte, el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez ha asegurado que el Día de la Libertad de Prensa debe ser "un día de reivindicación y conmemorando el nombre de un vecino como José Couso, cuyos familiares todavía están reclamando justicia y reparación", y que se ha convertido "en un símbolo en la libertad de prensa", donde "por desgracia el monopolio periodístico de los altos ejecutivos condiciona un poco la vida diaria, también de la clase política".

Suárez también ha felicitado a Julia Otero por este premio y, así, ha estimado que ha sido posible "gracias a mantener siempre su independencia, su propio criterio, con objetividad, sin estar al servicio de ningún interés y ejerciendo un periodismo con mayúsculas".