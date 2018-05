Maroto cree que se ha impedido la investidura telemática e Puigdemont por los recursos del Gobierno y no por los de Cs

3/05/2018 - 19:49

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha aseverado este jueves en Palencia que Ciudadanos ha fracasado en "muchas opiniones e ideas" además de en tratar de impedir la investidura telemática del Carles Puigdemont, lo que considera que se ha conseguido por los recursos que el Gobierno ha interpuesto ante el Constitucional.

PALENCIA, 3 (EUROPA PRESS)

Así lo ha expresado después de que la formación 'naranja' haya presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la delegación de voto de los diputados independentistas Carles Puigdemont y Antoni Comín.

"Solo hay una cosa en la que no ha fracasado", ha añadido, ya que ha asegurado que si el "prófugo" Puigdemont no es presidente de la Generalitat, no lo es ni por los recursos de Ciudadanos, ni por las opiniones de algunos tertulianos o medios de comunicación, ni por algunos partidos políticos, sino por los recursos que el Gobierno ha puesto ante el Constitucional.

De no ser así, "Puigdemont hoy sería presidente", ha afirmado, lo que supondría una muy "mala noticia" para el conjunto de los catalanes y el resto de los españoles.

En este sentido, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP ha manifestado que lo importante "son los hechos y no las palabras" mientras pedía a la Generalitat que "cumpla la Ley" como hacen todos los españoles y gobierne para todos.

Javier Maroto ha participado en la capital palentina junto al presidente regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y la presidenta de la formación en Palencia, Ángeles Armisén, en una jornada sobre Políticas Sociales y Pensiones.

Durante la tarde se han reunido con diferentes colectivos sociales, han presidido la constitución de la Comisión Provincial de Sanidad y Servicios Sociales y han finalizado la misma con un acto sobre pensiones.