Aragón participa en un estudio sobre la estacionalidad del empleo vinculado a la nieve y al turismo de montaña

4/05/2018 - 13:08

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha manifestado que la Comunidad participa, a través del Programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA), en un estudio sobre estacionalidad del empleo vinculado al turismo de montaña, y, especialmente, en el sector de la nieve.

ZARAGOZA, 4 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado en respuesta a una interpelación parlamentaria formulada por el diputado del PP, Ricardo Oliván, en el pleno de las Cortes autonómicas, la nieve es el "principal producto turístico" de la Comunidad y el "reto" es la "lucha contra la desestacionalización" del empleo.

A su entender, "no se trata solo de hacer promoción de la nieve", sino que "deberíamos dar el paso de hablar de experiencias de montaña, para que el resto del año haya actividad turística".

Soro ha achacado al PP "prejuicios" sobre su persona y partido en relación con el turismo de nieve, que "defendiendo de forma entusiasta las veces que haga falta", un sector "importante" para el desarrollo de algunas comarcas y ha subrayado que "los datos oficiales de la última temporada son muy buenos".

El consejero ha abogado por su "consolidación" porque es "nuestra tarjeta de presentación" y "motor del turismo en Aragón" a través la promoción, "consensuada con el sector para mejorar su posicionamiento en los mercados tradicionales y emergentes" y ha pedido también "no olvidar el esquí de fondo".

Ha añadido que "es el momento de rentabilizar las inversiones" realizadas, aunque también ha comentado que se continua con ellas, por ejemplo, en la estación turolense de Valdelinares, a través del FITE.

UNIÓN DE ESTACIONES

Soro ha comentado, respecto al proyecto de unión de estaciones de esquí --de Formigal, Astún y Candanchú--, que tras la declaración del interés general del proyecto realizada por el Gobierno anterior, "paso previo para poder empezar la tramitación de verdad, quién tiene que dar el siguiente paso es el promotor".

Por lo que se refiere al proyecto de rehabilitación de la estación internacional del Canfranc, ha puntualizado que "corresponderá a la UTE adjudicataria" decidir si el hotel que se instale será de cinco estrellas y en qué va a consistir la intervención en este espacio.

También ha indicado que el autobús que unía Astún y Candanchú se financió durante dos años por parte del Gobierno de Aragón a solicitud de las estaciones, pero "cuando decidieron que no querían avanzar en esa línea" se dejó de hacer porque "no vamos a poner un autobús, cuando no hay una voluntad comercial entre ambas".

POCO INTERÉS

El diputado del PP, Ricardo Oliván, ha apreciado "poco interés" en el sector de la nieve por parte del Departamento de Vertebración del Territorio, y le ha pedido al consejero "que no actúe como consejero de CHA, sino del Gobierno de Aragón" y sea responsable para impulsarlo.

Entre otras cosas, ha querido saber por qué se dejó de financiar el autobús que unía Astún y Candanchú, en un valle, el del Aragón, respecto al que se ha preguntado si la oferta de las estaciones de esquí es acorde con la que demanden los futuros clientes del hotel de cinco estrellas proyectado en el marco de la recuperación integral de la estación internacional del Canfranc.

Oliván ha pedido a Soro impulsar el proyecto de unión de las estaciones de esquí, entre el Valle del Aragón y el Valle de Tena, donde está Formigal, así como la colaboración con Francia para favorecer el enlace desde la boca del túnel de Bielsa hasta la estación francesa Piau Engaly.