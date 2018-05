Ripollés inaugurará una macroexposición de pintura, grabado y esculturas en Pekín

4/05/2018 - 13:07

El artista Juan Ripollés prepara una macroexposición monográfica en el National Art Museum of China (NAMOC), en Pekín, que se prevé se inaugure en diciembre. En ella se mostrará obra reciente del autor castellonense entre pintura, grabado y esculturas de distintos formatos.

CASTELLÓN, 4 (EUROPA PRESS)

Ripollés, que reconoce "no tener ni idea" del porqué de su éxito en el sureste asiático, se siente en China "como en su casa", no en vano cada vez pasa más meses entre la China continental y Taiwán. "Aquí me siento querido, apreciado y mi obra aún les gusta más que yo, pero tampoco tengo ni idea del porqué", bromea el artista sobre sí mismo en un comunicado.

La Embajada Española en Pekín ha prestado su apoyo al artista para programar la que será la primera macroexposición monográfica de un pintor español en este espacio museístico que exhibe tanto arte chino clásico y contemporáneo como obras de reconocidos artistas occidentales en sus más de 20 áreas expositivas.

El nuevo NAMOC, fruto de un concurso internacional de arquitectura que reunió a nombres como Frank Gehry o Zaha Hadid y que ganó finalmente Jean Nouvel, tendrá un total de 130.000 metros cuadrados que, unidos a los casi 40.000 del actual edificio, lo convertirán en el museo de artes plásticas más grande del mundo.

Este no es el único proyecto de gran envergadura en el que Ripollés está trabajando ahora mismo en China y Taiwán. Ha llegado a un acuerdo con el Museo de Shandong para llevar la exposición del NAMOC una vez ésta concluya, y ahora mismo el artista se encuentra entre Taichung (Taiwán) donde comparte estudio con un escultor local y proyecta nuevos prototipos de esculturas, y Fujian (China), donde supervisa los trabajos de fundición de una de las esculturas que el magnate taiwanés Guan Tsao le ha encargado para sus parques ceremoniales.

Pero no sólo Guan T. Tsao, un empresario y mecenas de las artes muy conocido en el sureste asiático, le ha encargado esculturas de gran formato para los tres enormes parques que la familia Tsao posee, el Yuzi Paradise en Guilin, el Moon Lake Sculpture Park en Shanghai o la necrópolis ceremonial de ChinPaoSan en Taiwán. Ripollés está trabajando también en el proyecto de varias esculturas para el empresario, urbanista y coleccionista de arte chino Lee Bo.