"La economía asturiana tiene problemas, pero va a seguir creciendo", afirma Javier Fernández

4/05/2018 - 13:07

El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, ha asegurado este viernes que, aunque la economía asturiana "tiene problemas", esta "va a seguir creciendo". Después de que la portavoz de Foro, Cristina Coto, afirmase que Asturias es la región "con menos ocupados jóvenes de España", Fernández ha atribuido la baja ocupación a la reforma laboral del PP.

OVIEDO, 4 (EUROPA PRESS)

Durante el debate parlamentario en la Junta General, Fernández ha defendido este argumento, afirmando que Foro también apoyó de manera "entusiasta" una reforma que contribuyó a una división entre 'dos españas', una con contratos buenos y otra con precarios, abarató los despidos y eliminó el automatismo en la sucesión de los convenios colectivos.

Si bien ha reconocido que "todos" tiene responsabilidad en la situación actual de la economía y el mercado de trabajo, ha explicado que la baja ocupación de jóvenes de entre 16 y 30 años se puede deber también a que parte de esa población no busca empleo por cuestiones de edad. Sobre la tasa de ocupación general, ha explicado que Asturias cuenta con un mayor número de población envejecida que otras autonomías.

"Que los jóvenes no vayan al inem no es culpa del Gobierno, puede ser por desánimo", ha precisado.

Por su parte la presidenta de Foro ha tildado de "funerarias" las medidas del Gobierno en materia económica, unas medidas que arrojan, a su juicio "datos desoladores". "Asturias es hoy la región con menos ocupados jóvenes de España, con el mayor porcentajes de inactivos y con la peor evolución anual de paro. Ese es su legado", le ha reprochado.

Con el Gobierno socialista, ha dicho, la comunidad "va a peor", al haber dejado a Asturias "en las antípodas de la Alemania de España que prometió". "Lo más triste de sus seis años no son sus errores, sino sus inhibiciones ante el deber de tomar decisiones; no es su escasa dedicación sino su monumental absentismo a la hora de representar y defender los intereses de los asturianos; no es su voluntad de engaño cuando era candidato sino su falta de voluntad de trabajo cuando llegó a la presidencia con el deber de cambiar el rumbo de las cosas", ha aseverado.