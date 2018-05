Almunia dice que es "una alegría saber que la pesadilla" de ETA "desaparece" y apela a la "empatía" con las víctimas

4/05/2018 - 13:19

El exministro socialista Joaquín Almunia ha asegurado que es "una inmensa alegría saber que aquella pesadilla" del terrorismo de ETA "ya desaparece" y ha esperado que "no vuelva nunca". Así, ha dicho que hay que pensar en las víctimas "especialmente en un día como hoy" y ha apelado a la "empatía" con ellas, "porque no podemos olvidar que todo eso ha existido".

MÁLAGA, 4 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press antes de participar en el 'Curso de Extensión Universitaria en Unión Europea. Profundización en la Unión Económica y Monetaria' en la Facultad de Económicas de Málaga, ha considerado que es "una gran alegría ver que hasta ellos reconocen que el terrorismo no iba a ninguna parte más que a generar dolor, víctimas, sangre, extorsiones".

"Ha sido una pesadilla durante demasiados años, todavía quedan crímenes sin aclarar, quedan las víctimas en las que hay que pensar, especialmente un día como hoy; pero más allá del dolor, es una inmensa alegría saber que aquella pesadilla ya desaparece y esperemos que no vuelva nunca", ha manifestado el ex secretario general del PSOE.

Cuestionado por si cree suficientemente contundente el comunicado emitido este pasado jueves por ETA, ha señalado que no. "Ellos no se arrepienten, lo dejan porque no saben ya qué hacer, porque no tienen ninguna capacidad de conseguir sus objetivos; pero, desgraciadamente no se arrepienten", ha señalado Almunia.

En este sentido, ha afirmado que ha habido "muchos etarras a lo largo de la historia que sí se han arrepentido, pero estos, los que quedan, no", apuntando, no obstante, que "ellos quedarán con su conciencia y se irán dando cuenta con el tiempo de que toda su actuación terrorista no ha valido más que para amargarle la vida a miles y miles de personas y para corromper sus principios hasta extremos inconcebibles".

Sobre las víctimas, ha incidido en que hay que "estar con ellas, apoyarlas para que vayan superando una situación extremadamente difícil y tener una empatía con ellas, porque no podemos olvidar que eso ha existido".

Aunque ha lamentado que "las muertes no van a borrarse, por desgracia, por el hecho de que ETA se disuelva", ha considerado que "hay que mirar para adelante, e incluso las víctimas, en una situación de paz y de ausencia de amenazas terroristas, pueden llevar su dolor con menos angustia".