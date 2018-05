Fernández Mañueco asegura, sobre ETA, que "una carta no va a limpiar sus manos" y "no borra el dolor de las víctimas"

4/05/2018 - 13:22

El presidente del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado sobre la disolución de la banda terrorista ETA que "una carta no va a limpiar sus manos, una carta no borra el dolor de las víctimas, una carta no borra el sufrimiento de décadas causado a las mujeres, los hombres, la sociedad española".

SALAMANCA, 4 (EUROPA PRESS)

En una comparecencia de prensa en la sede del PP de Salamanca, Fernández Mañueco ha insistido en que este nuevo paso supone "una derrota de ETA" y "un triunfo de las víctimas, un triunfo de la unidad de las mujeres y los hombres que creemos en la democracia y un triunfo de toda la sociedad española, que tanto ha luchado por la libertad".

En este encuentro, en el que ha reseñado que "el Partido Popular está al lado de las víctimas", el presidente del PPCyL ha insistido en que ahora "no hay concesiones" y que "el Estado de Derecho debe seguir actuando con todos los mecanismos que proporciona la ley".

"Aquí no se perdona a nadie de sus responsabilidades ante la justicia, no se perdona a ningún terrorista de rendir cuentas ante los tribunales", ha apostillado durante unas palabras en las que también ha remarcado su deseo de que "se aplique la ley" en los crímenes que aún están "sin juzgar".

Asimismo, ha agradecido la labor de los jueces y fiscales, quienes "han hecho prevalecer la ley frente a la violencia y la sinrazón", y ha insistido en que la sociedad no va a "mirar para otro lado" tras la publicación de la carta de disolución.

Igualmente, el líder autonómico de los 'populares' ha reconocido la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuyos miembros han expuesto sus "propias vidas" y han sido "fundamentales en la lucha contra el terrorismo".

Fernández Mañueco ha querido terminar con un "recuerdo especial" para las víctimas, "que han sufrido en su piel, en su carne, los golpes brutales contra la sociedad" perpetrados por la banda terrorista.

En este apartado, ha hecho hincapié también en la veintena de atentados que ETA llevó a cabo en Castilla y León y en las 140 víctimas mortales que nacieron en la Comunidad, además de "centenares de personas" que fueron igualmente "desgarradas" por esa brutalidad en la región

Fernández Mañueco ha terminado su declaración con las palabras "memoria, dignidad y justicia", después de insistir en la importancia de "mantener en la memoria" lo que ocurrió "sin permitir que se olvide o se retuerza la verdad".