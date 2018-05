PP achaca la marcha de Soberón a su "ambición" de querer ser alcalde de Astillero por el "atajo" de la moción de censura

4/05/2018 - 13:28

Fernández lamenta la baja del líder de NNGG, pero tiene derecho a irse y, también, "la obligación" de entregar el acta "por ética"

SANTANDER, 4 (EUROPA PRESS)

El PP de Cantabria ha achacado la marcha del hasta ahora presidente de Nuevas Generación del partido, Javier Fernández Soberón, a su pretensión de promover una moción de censura en el Ayuntamiento de El Astillero -donde es concejal- en contra del grupo municipal, de la junta local y de la propia dirección regional, y como "un atajo" para ser alcalde, ya que se habría propuesto a sí mismo de candidato.

"A Soberón le ha podido la ambición", ha asegurado el diputado 'popular' Iñigo Fernández este viernes a preguntas de los periodistas tras el anuncio del líder de NNGG de darse de baja de la formación como afiliado por, según ha explicado él mismo en rueda de prensa, el "inmovilismo" y el "veto" de la cúpula autonómica ante la situación generada en Astillero.

Sin embargo, el parlamentario ha negado que la dirección del PP -a la que él pertenece- ni la presidenta del partido, María José Sáenz de Buruaga, hayan impedido "ningún tipo de diálogo" en el Consistorio, a raíz de la decisión del PSOE de romper el pacto de gobierno suscrito al inicio de la legislatura con el PRC, que desde hace un mes y medio dirige el municipio en minoría.

Fernández, que ha señalado que el abandono de Soberón -afín al expresidente 'popular' Ignacio Diego y junto al que también se marcha Alejandro Hoz, concejal y vocal de la Junta Vecinal de Guarnizo- es un asunto que "hunde sus raíces" en la política local, y debido a que quería promover una moción de censura para desalojar al regidor regionalista, Francisco Ortiz, pero "sin acuerdo" del grupo municipal -integrado por seis ediles de los cuales solo le apoyaba Hoz-, ni de la junta local ni tampoco de la dirección regional.

En este sentido, Fernández, ha considerado que para formar un gobierno local los socios que lo integren deben compartir un mismo proyecto, y ha apuntado al respecto que en Astillero los planteamientos del PP y PSOE son "antagónicos" y no podrían por tanto "ir de la mano".

Así las cosas, ha defendido que el PP cree que en este momento no se dan las "condiciones" necesarias ni es "oportuno" promover y negociar una moción de censura en ese municipio, por lo que ha considerado que es Soberón quien "impone" su criterio al partido sin que haya "autorización" o "acuerdo" para dar el paso.

A esto hay que añadir, ha continuado, que el ya expresidente de NNGG se ha propuesto él mismo para ser alcalde por el PP, cuando no fue el candidato del partido en las elecciones de 2015 (el cabeza de lista fue Carlos Cortina, exregidor y actual líder de la oposición).

"Quería ser alcalde así, mediante un atajo, y los demás le han dicho que no", de modo que han "perdido la confianza" en él y "se va", ha resumido Fernández, que cree que Soberón (que seguirá como edil no adscrito durante un año, hasta que acabe la legislatura) "tiene derecho a irse" más si no está "a gusto", pero también tienen "la obligación" de entregar el acta de concejal, por "decencia" y "ética".

Y "en lo personal", Iñigo Fernández ha lamentado la marcha de quien desde 2013 estaba al frente de la organización juvenil del PP, pues cree que tenía "un porvenir" en el partido -ocupó el cuarto puesto en la lista autonómica al Congreso de los Diputados en las últimas elecciones generales-, pero "lo ha gestionado mal". Tras considerar "muy buena" la "ambición" en política, ha precisado que ésta tiene que estar "controlada".

"No se puede sacar (del Ayuntamiento) a los demás a empujones", ha sentenciado el parlamentario, que cree que "a Soberón le ha podido la ambición de ser alcalde". "Y a lo mejor tampoco ha estado muy bien asesorado", ha apostillado.

"Si uno está en el equipo tiene que acatar las decisiones colectivas. No puede ser que todos se plieguen a la decisión que uno mismo propone y que, además, lleva aparejado el encumbramiento propio", ha dicho.

"Porque sin encomendarse a Dios ni al diablo, él se ha propuesto como alcalde, y ha pretendido ser alcalde de Astillero a menos de un año de las elecciones y mediante un atajo. Ésa no es la manera de hacer las cosas en el Partido Popular", ha concluido Iñigo Fernández.