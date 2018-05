Causapié reitera que sentencia contra La Manada debería concluir que hubo violación y llama a manifestarse contra abusos

4/05/2018 - 13:32

La portavoz del Grupo Municipal PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha reiterado este viernes que la sentencia contra los miembros de La Manada debería haber concluido que hubo violanción contra la joven madrileña en San Fermín, y ha llamado a manifestarse este viernes contra los abusos y las agresiones sexuales.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Una vez leída la sentencia y la declaración, era una sentencia que debería haber concluido que hubo agresión sexual y violación, y espero que los recursos den como para que eso culmine así", ha expresado Causapié a su llegada a la presentación de la programación de San Isidro 2018.

Para la portavoz de los socialistas en Cibeles, "no es un problema de cuántos años estarán en la cárcel, sino que lo importante es que se entienda que cuando una mujer dice no, es no, y que cualquier agresión es una violación".

Por ello, ha animado a salir este viernes a las calles y unirse a la manifestación prevista para "decir no a las violaciones". "El otro día hubo una gran manifestación, y espero que esta tarde se vuelva a repetir y que salgamos a la calle en contra de la violación y en contra de actuaciones que no han sido justas con las mujeres", ha apuntado.

En relación con la festividad de San Isidro, Causapié ha indicado que es una oportunidad para "disfrutar de una programación cultural y festiva" en unas fiestas "desde la igualdad de hombres y mujeres".

Además, ha puesto en valor que se homenajee también al alcalde socialista Tierno Galván y que "se hagan actividades de promoción para jóvenes a raíz de una propuesta socialista como el JOBO".