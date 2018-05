APA Rioja avisa de que "la gente está engañada" porque la prueba del ADN "es ineficaz"

4/05/2018 - 13:33

Faulín ha ofrecido una rueda de prensa junto al veterinario colaborador con esta entidad, Carlos Bustillo, para "esclarecer" un "despropósito" y "una medida injusta" que "perjudicará la adopción".

LOGROÑO, 4 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Asociación Protectora de Animales (APA) de La Rioja, Carmen Faulín, ha avisado de que "hay mucho desconocimiento, la gente está muy engañada" con respecto a la implantación de la prueba de ADN canino, porque "es ineficaz" y "no protege a los animales".

De este modo, "se parte" de la premisa de que se analizarán las heces de los animales cuyos dueños no las recojan en la calle, pero "la realidad" es que "en el 99 por ciento de los casos en ADN está cruzado y, por tanto, la prueba es inválida".

Por tanto, una medida, "ineficaz" que, además, "se ha vendido como una medida de protección" pero "no tiene sentido desde el punto de vista de la protección animal".

Así, ha indicado Bustillo, pone más dificultades a la adopción ya que se "duplica" el coste de tener un animal al tener que sumar al coste del chip la introducción del ADN del animal. A esto ha sumado que, las personas que no identifican a su mascota con un chip, menos van a introducir su ADN.

Bustillo ha establecido una paralelismo con el botellón, y ha señalado que nadie se plantea analizar el ADN de las personas que dejan botellas tiradas en la calle, se aplican medidas de educación y sanción, las mismas que, ha creído, deberían aplicarse en el caso de los perros.

Por otro lado, Faulín ha explicado que "no sirve para sancionar, que es lo que nos han vendido" porque no respeta la Ley de Protección de Datos, y "no sigue el procedimiento sancionador", por lo que cualquier impugnación saldría adelante.

Se trata de algo, ha señalado, que ya ha vivido el Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla) donde, ha dicho, "se ha reconocido el fracaso" y ante lo que los colegios de veterinarios ya se han mostrado en contra.