Carmena no ha hablado hoy con Arce: "Ya me contará cuando me vea lo que ha dicho pero tampoco necesito saberlo"

4/05/2018 - 13:36

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no ha hablado este viernes con la concejala Rommy Arce a cuenta de su declaración ante el juez por un presunto delito de injurias. "Me imagino que ella ya me contará cuando me vea lo que ha dicho pero, vamos, que tampoco necesito saberlo", ha contestado a la prensa al ser preguntada tras presentar la programación de San Isidro.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La regidora ha señalado que hoy no había hablado con la concejala de Usera y Arganzuela. "He hablado en otros momentos, hoy no. No tengo más nada que decir. Me imagino que ella ya me contará cuando me vea lo que ha dicho pero, vamos, que tampoco necesito saberlo", ha contestado a los periodistas.

La edil de Ahora Madrid Rommy Arce se ha reafirmado hoy ante el juez de Instrucción número 12 de Madrid sobre los tuits tras la muerte de un mantero en Lavapiés denunciando las políticas migratorias "racistas", según ella, el Estado español, y asegurando que es una víctima de "un ataque político".