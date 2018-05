Moragues acusa al Ayuntamiento "poner el ventilador" para no asumir sus responsabilidades en el Cabanyal

4/05/2018 - 13:37

Subraya que han pedido al consistorio la cesión de instalaciones para mejorar la Comisaría del Marítimo

VALENCIA, 4 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha acusado este viernes al Ayuntamiento de València de "poner el ventilador en marcha" para no asumir sus competencias en el barrio del Cabanyal. "No puede quitarse de en medio y mirar a otro sitio para no asumir sus responsabilidades y ver en otras administraciones y otros gobiernos la culpa de todo"

Moragues ha realizado estas declaraciones durante la presentación de las actividades programadas con motivo de la 'Semana de la Administración Abierta', al ser preguntado por el 'Pacto por la Convivencia en El Cabanyal-Canyamelar-Cap de França' (PCC) de València que reclama a la Delegación del Gobierno en la Comunitat "mayor control en el barrio", a través de la Policía Nacional, de la venta de drogas en la zona.

Según el delegado del Gobierno "todas las administraciones públicas tenemos que asumir nuestra responsabilidad". No obstante, ha lamentado que "el foco siempre está puesto en el Gobierno de España y nosotros lo asumimos y damos las explicaciones oportunas, pero lo que no pueden hacer el resto de administraciones públicas es hacer una dejación de responsabilidades, no tener autocrítica y no asumir sus propias competencias".

En este sentido, ha apuntado que "cuando se habla de botellón, de cuestiones de convivencia con los vecinos, 'top manta', gorrillas... u otras cuestiones relacionadas con la convivencia y el cumplimento de ordenanzas municipales, la competencia es del Ayuntamiento de València y lo que no puede hacer es quitarse de en medio y ver en otras administraciones y otro gobierno la culpa de todo".

"No se puede poner el ventilador en marcha y decir: conmigo no va nada, la culpa es de los demás", ha insistido. En su opinión, el consistorio "tiene una responsabilidad clara de tener una ciudad segura, cómoda, limpia, ordenada, con buena convivencia y donde no existan problemas vecinales. Eso es responsabilidad del Ayuntamiento y tendrá que asumir responsabilidades y dar las explicaciones oportunas y no mirar al resto de gobiernos y administraciones".

De hecho, ha apuntado que desde la delegación del Gobierno se ha pedido al Gobierno local la cesión de instalaciones, algo que está "en tramitación", para mejorar las instalaciones de la Comisaría del Marítimo. Y en cuanto a su personal, ha señalado que en algún momento puede haberse producido "alguna baja" puntual, pero "en seguida se ha repuesto", ha concluido.