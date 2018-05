López (PP-A) culpa a la Junta del déficit de personal sanitario porque "son los peores pagados de España"

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha culpado este viernes a la Junta de Andalucía del déficit de personal sanitario en la comunidad porque "son los peores pagados de España".

HUELVA, 4 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas en Minas de Riotinto (Huelva), después de que personal del Hospital Comarcal de la localidad se concentraran el pasado lunes por este déficit, López ha explicado que "el sueldo de los sanitarios lo establece el Gobierno central y es el mismo para todos, pero los complementos los marcan las comunidades y ahí el PSOE y Ciudadanos han decidido que los andaluces sean los que menos cobren".

Por ello, ha lamentado que "en Andalucía se formen magníficos profesionales pero terminen en otras comunidades porque aquí están tremendamente mal pagados y con contratos precarios, por semanas, por días o, incluso, por horas", lo que es "realmente alarmante y vergonzoso".

Tras un encuentro con dirigentes políticos de la comarca, López ha precisado que "todos tenemos déficit de personal en nuestro hospital de referencia o en nuestro centro de salud, el que tiene suerte de tenerlo, ya que hay localidades que ni tienen".

Por ello, ha recordado que su formación puso en marcha la pasada semana la campaña 'Curemos al SAS' con la que reclaman que se equipare el salario de los profesionales sanitarios andaluces con el del resto del Estado, indicando además que "el PP no va a bajar esta bandera y la va a llevar hasta el final porque estar con los profesionales significa estar al lado de los pacientes".

A su vez, ha insistido en que hace dos semanas el PP llevó una iniciativa al Parlamento andaluz al respecto en la que pedían la equiparación salarial y "el único que votó a favor y la apoyó fue el PP".

Para López, "el hecho de que exista déficit implica que las listas de espera se eternicen, que para una prueba quirúrgica se tenga que esperar no solo meses, sino años, y que en las zonas de interior no existan especialistas ni médicos de antención primaria", lo que significa que "en algunos municipios los ciudadanos no puedan ponerse malos", ha concluido.