El PPN dice que su objetivo es que "la historia recuerde a ETA como una banda despiadada de asesinos"

4/05/2018 - 14:00

La presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, ha manifestado que el objetivo de su partido es "que la historia recuerde a ETA como lo que es, una banda despiadada de asesinos".

PAMPLONA, 4 (EUROPA PRESS)

Beltrán se ha expresado así ante unas pintadas aparecidas en Burlada a favor de la continuación de la organización terrorista. "No dejaremos que se pervierta el relato de lo ocurrido ni que se recuerde a ETA con pintadas", ha advertido en un comunicado, para señalar que "este tipo de mensajes suponen una humillación inaceptable para toda la sociedad y, en especial, para las víctimas del terrorismo". "Por eso no pararemos hasta conseguir que se erradiquen de forma inmediata", ha asegurado.

La dirigente 'popular' ha exigido al Gobierno de Navarra que vuelva a firmar un protocolo con la Delegación del Gobierno en Navarra para "el borrado inmediato de las pintadas y pancartas que promueven el enaltecimiento del terrorismo".

"En 2012 se firmó un protocolo que estaba funcionando perfectamente. Así, cuando los ayuntamientos hacían dejación de funciones al no borrar pintadas y carteles de este tipo en los municipios, previo informe de la Policía, era la Delegación del Gobierno de España en Navarra quien borraba o retirada dichos mensajes ofensivos", ha apuntado Beltrán.

Sin embargo, ha señalado que en noviembre de 2016, "sin previo aviso ni explicación, el Gobierno de Navarra rompió dicho protocolo, sin que haya sido sustituido por ninguna otra medida por parte del Gobierno foral para evitar las pintadas y pancartas proetarras".

Ana Beltrán ha afirmado que "esto nos lleva a tener que soportar pintadas como la de hoy en Burlada, las aparecidas recientemente en Tudela, así como otras de exaltación del terrorismo y de los terroristas en diferentes municipios, debido a que los ayuntamientos responsables no las borran con celeridad".

A continuación, la presidenta del PPN ha subrayado que "esta situación es indignante y dolorosa, sobre todo después de que el cuatripartito haya aprobado una ley para sancionar a quienes incumplan la ley de Memoria Histórica y no retiren símbolos franquistas, al mismo tiempo que no mueve un dedo para sancionar a quienes no retiran pintadas o pancartas proetarras o de enaltecimiento del terrorismo".

Por ello, ha exigido al Gobierno de Navarra que "vuelva a firmar el protocolo con la Delegación, y se pueda evitar así la difusión de estos mensajes peligrosos y tan sumamente dañinos".