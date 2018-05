AMPL.- Bendodo anuncia un plan provincial para combatir la soledad de los mayores, un problema "grave"

La oposición critica al PP las carencias en el Patronato de Recaudación, en bomberos y el mal estado de las carreteras

La Diputación de Málaga pondrá en marcha un plan para combatir la soledad de los mayores, según ha anunciado el presidente de la institución, Elías Bendodo, quien ha señalado que no pueden permanecer "de brazos cruzados" ante un problema "tan grave". Así, en su intervención este viernes en el pleno extraordinario sobre el estado de la provincia, ha manifestado que es una iniciativa pionera en Andalucía y España que pretende paliar una situación que afecta a 64.900 personas, el 70 por ciento mujeres.

La "epidemia de la soledad" se refleja en datos. Desde 2014 la cifra de mayores se ha incrementado un 12,3 por ciento; los que viven solos representan el 42 por ciento del total de hogares unipersonales y el año pasado hubo un centenar de casos de ancianos abandonados en hospitales malagueños. A ello se une el envejecimiento de la población, ya que, si actualmente hay 273.000 mayores de 65 años en la provincia, en 2030 se alcanzarán los 430.000, un 50 por ciento más.

"Hay que movilizar a la sociedad para concienciarla. No podemos ni vamos a permitir que se abandone a ancianos en los hospitales, que se mueran solos, que vivan sus últimos años en soledad, sin compañía, sin apoyo, sin inquietudes ni proyectos nuevos", ha resaltado.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

La Diputación presentará este plan, dirigido por la vicepresidenta Ana Mata, antes de verano. Para ello se realizará un censo de mayores que viven solos, crearán una mesa provincial contra la soledad que implique a ONG, entidades y fundaciones que trabajan en este campo, así como un equipo de Servicios Sociales centrado en la soledad, con seguimiento y asistencia a mayores.

Se pondrá en marcha un servicio telefónico para acompañar a los mayores y un proyecto piloto para implantar domótica en domicilios de ancianos para monitorizar su bienestar y detectar posibles problemas. También se colaborará con la Universidad de Málaga en el programa de acompañamiento de mayores por estudiantes.

Bendodo ha informado también de que están concluyendo los pliegos para arrancar en otoño el denominado Imserso provincial, un programa de turismo senior para que un millar de mayores conozcan Málaga, contribuyendo así a combatir la estacionalidad en los hoteles de la Costa del Sol.

"La Diputación no va a quedarse de brazos cruzados ante un problema tan grave", ha incidido y ha abogado por una red de voluntariado contra la soledad de los mayores, recordando que hay países como Reino Unido que cuenta con un Ministerio para la Soledad, al igual que Holanda o Japón.

En su primera intervención, el presidente de la Diputación ha incidido en que el equipo de gobierno ha redoblado el respaldo a los pueblos más pequeños y ha hecho hincapié en que más de 1.000 familias de municipios de menos de 5.000 habitantes han recibido el cheque bebé desde que se puso en marcha en 2014. "Ustedes dijeron que era humo y populismo", ha recordado a la oposición de izquierdas.

Ha expuesto asimismo datos sobre las transferencias realizadas por la institución provincial a los municipios con menor población, destacando que se han incrementado en un 75 por ciento desde que el PP llegó al gobierno provincial. En este sentido, se han transferido 42,5 millones a los 17 pueblos menores de 500 habitantes en los últimos seis años y medio, lo que supone una media anual de 6,5 millones.

"Para combatir la despoblación de los pueblos no miren a esta Diputación, que está haciendo su trabajo, y muy bien. Exijan a la Junta de Andalucía que no cierre colegios, que mejore la atención sanitaria en los pueblos y que promueva programas de empleo atractivos e innovadores que sirvan para crear puestos de trabajo en el ámbito rural", ha sostenido, pidiendo más inversión del Gobierno autonómico.

También ha comentado la importancia que está teniendo el desarrollo del turismo interior, "clave para crear y mantener empleos en los pueblos"; la potenciación de Sabor a Málaga; las inversiones en los municipios y la liquidación de la deuda con los bancos en junio.

OPOSICIÓN

Los grupos de la oposición, especialmente el PSOE, han criticado el "recorte financiero" a los municipios, los "proyectos fallidos" de Bendodo, como el Museo Taurino; o los desahucios que se siguen produciendo en la provincia.

El portavoz socialista, Francisco Conejo, ha criticado la "propuesta estrella" contra la soledad: "Es una copia literal de una moción del PSOE aprobada en marzo", calificando a Bendodo como un "presidente en retirada, sin proyecto ni ilusión". También ha negado que la Diputación sea la que más invierte en Málaga, incidiendo en que sólo entre las transferencias de la participación en los tributos autonómicos y los planes de empleo, la Junta ha destinado en siete años en la provincia 686,4 millones, sin incluir el antiguo PER ni otras ayudas.

Para el portavoz de IU Para la Gente, Guzmán Ahumada, el plan contra la soledad no puede llevarse a cabo si no es con más personal. A su juicio, "es tomar el pelo" cuando las residencias provinciales están a menos del 30 por ciento de ocupación. También ha incidido en que la supuesta recuperación económica no llega, recordando las cifras de parados, el número de desahuciados o la "mínima" subida de pensiones.

Ahumada ha lamentado la "desaparición" de las políticas de vivienda y de Medio Ambiente o que los bomberos "sigan sin recursos suficientes" y que avancen "a paso muy lento" depuradoras, carreteras y otras inversiones o la política de derechos sociales, "donde hay que ponerles un cero".

La portavoz de Málaga Ahora, Rosa Galindo, ha aludido a las "vidas rotas" en la provincia por la situación económica y ha recordado que el acceso a una vivienda es "el principal problema de las personas en riesgo de exclusión social". Ha lamentado la falta de ejecución presupuestaria y que se "regalen cinco millones a pagar deuda voluntaria a los bancos", además de insistir en crear un parque público de viviendas, una mesa de trabajo contra la "brecha salarial" en la Diputación y ha lamentado la reducción de las partidas para Igualdad.

El portavoz de Cs, Gonzalo Sichar, socio de investidura del PP, ha centrado su discurso en la labor "fiscalizadora" de su grupo y ha denunciado la "política de amiguismo" del equipo de gobierno en las contrataciones de personal y en adjudicación de servicios en varias delegaciones. Así ha aludido al traslado a Fiscalía de las contrataciones de la diputada Marina Bravo en Medio Ambiente "sin fotografías ni espectáculos" y a la tardanza en el informe por parte de la Diputación.

Ha lamentado la "falta de transparencia" en la gestión del MAD de Antequera, que "no se haya hecho nada" en la aprobación definitiva del reglamento de la Diputación o con el Museo Taurino: "Juan Barco --concesionario del mismo-- sigue riéndose de los malagueños y especialmente de Bendodo".

Salado, por su parte, ha alabado la gestión del equipo de gobierno, la eliminación de la deuda y los avances en los municipios, incidiendo en que el estado de la provincia "depende de todos".

El futuro político de Bendodo también ha tenido cabida en el pleno, donde el presidente ha agradecido el trabajo de "todos": "Las críticas nos hacen avanzar". Conejo ha espetado al 'popular' que su futuro está en el Parlamento andaluz, recordándole su palabra de que estaría ocho años máximo en la Diputación.

"Usted por mi futuro político no se preocupe, preocúpese por el suyo; mis compañeros me piden que repita pero ya lo pensaré, no hay prisa. Usted no va a ser seguro el presidente de la Diputación, creo que se va y quiere arrastrarme y no, llevo ocho años y no me voy con usted", ha resaltado, al tiempo que ha agradecido la "estabilidad", el "buen acuerdo, con cosas seguro por mejorar" con Cs, formación que ha recordado al PP que "no tiene una carta en blanco".