Sucesos.- Detenido un menor por acosar a un compañero en un instituto de Dos Hermanas

4/05/2018 - 14:14

Amenazó a la víctima con difundir imágenes íntimas suyas que obtuvo haciéndose pasar por una chica en perfiles falsos en una red social

DOS HERMANAS (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un menor, de 15 años de edad, por acosar a un compañero del instituto donde estudian en Dos Hermanas (Sevilla), tras la denuncia interpuesto por la víctima, que permitió iniciar la investigación policial.

El menor detenido creó varios perfiles falsos en una conocida red social para acosar a su compañero y lo amenazó con difundir imágenes íntimas que obtuvo previamente haciéndose pasar por una chica, según ha informado por la Policía Nacional en un comunicado.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores como presunto responsable de los delitos contra la integridad moral, corrupción de menores e inducción al homicidio.

La investigación se inició en el momento en que la Policía tuvo conocimiento de los hechos gracias a la denuncia que la víctima, en compañía de su padre, interpuso en la Comisaría de Dos Hermanas. En ella manifestó que el acoso comenzó el pasado mes de febrero con la creación de un perfil falso en el que una chica le solicitaba fotografías y vídeos de carácter sexual.

PEDÍA A LA VÍCTIMA GRABAR VÍDEOS SEXUALES O ARROJAR A SU HERMANA DESDE EL BALCÓN

Una vez conseguidos dichos archivos, y mediante otros perfiles falsos en los que se hacía pasar por el jefe de una banda de delincuentes, comenzó la situación de acoso. El detenido solicitaba a la víctima realizar diversas pruebas tales como hacer pintadas en la vía pública, grabar vídeos de contenido sexual e inclusopidiendo al denunciante que arrojase a su hermana desde el balcón de su casa, todo ello bajo la amenaza de hacer públicas las fotos y vídeos que ya tenía en su poder.

Dichas imágenes, así como otros montajes que realizó el detenido, fueron enviados finalmente a varios alumnos del centro donde estudiaban, creando en la víctima un gran sentimiento de angustia. Una vez identificado el menor que se escondía tras los falsos perfiles y finalizada la investigación por la Brigada Local de Policía Judicial de Dos Hermanas (Sevilla) se le detuvo y pasó a disposición de la Fiscalía de Menores de Sevilla, decretándose una medida de libertad vigilada y una orden de alejamiento de la víctima.

Ante situaciones como ésta, la Policía Nacional recuerda la importancia de educar a los niños y adolescentes en pautas seguras para navegar en la Red y evitar ser víctimas de 'ciberbulling' y otros delitos. Entre esos consejos destaca el no proporcionar o compartir nunca imágenes privadas o comprometedoras a través de las redes sociales; desconfiar de desconocidos, pues en el mundo virtual no todo el mundo es quien dice ser--; mantener los equipos actualizados y protegidos para evitar el robo de archivos; no ceder nunca al chantaje del acosador y solicitar la ayuda de un adulto o de la Policía en caso de estar siendo víctima de acoso o intimidación en Internet.

Los ciberagentes de la Policía Nacional ponen a disposición del ciudadano la siguiente dirección para denunciar este tipo de hechos, www.policia.es/colabora.php.