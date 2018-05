Villacís vuelve a pedir la dimisión de Rommy Arce por mandar a Policía a disturbios de Lavapiés "con una diana encima"

4/05/2018 - 14:19

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha vuelto a pedir la dimisión de la concejala-presidenta de Usera y Arganzuela, Rommy Arce, al mandar a la Policía Municipal a sofocar los disturbios de Lavapiés tras la muerte del mantero senegalés Mmame Mbaye "con una diana encima".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Así se ha expresado este viernes Villacís después de que Arce se haya reafirmado hoy ante el juez de Instrucción número 12 de Madrid en los tuits que colgó denunciando las políticas migratorias "racistas" que practica, según ella, el Estado español, y asegurando que es una víctima de "un ataque político".

Begoña Villacís ha recordado que la tarde en la que murió Mbaye "hubo dos policías que trabajaron para salvarle la vida". "Esto lo sabía el equipo de gobierno, y esto lo sabía la señora Arce, y es muy preocupante, porque con toda esta información se permitió escribir un tuit en el que se equiparaba a la Policía con los asesinos racistas de Lucrecia Pérez", ha remachado.

Después, Villacís exigió información y preguntó "por qué no hubo ningún mensaje de apoyo a la Policía Municipal de Madrid y por qué no tuvo reproche Arce, que mandó a policías a trabajar con una diana encima".

La portavoz del Grupo naranja ha reprochado que los mismos concejales que no apoyaron a la Policía Municipal "sí lo han hecho con Rommy Arce". "Esa es la ética de Ahora Madrid, un equipo de Gobierno que no ha creído en la Policía, que siempre les ha tenido enfrente, y la ética de un equipo que no se siente querida ni respetada", ha concluido.